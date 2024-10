Conference League 24/25 im TV und Stream: Übertragung auch im Free-TV?

Ähnlich wie bei der Champions League 24/25 wurde der Modus für die Conference League in der Saison 2024/25 geändert. Der noch junge Wettbewerb entwickelt sich stetig weiter und die Reformen sind eng an die der Champions- und Europa League geknüpft. Statt nur 32 Mannschaften dürfen ab diesem Jahr 36 Teams an der Conference League teilnehmen. Der größte Unterschied liegt jedoch in der Gruppenphase, die gibt es so nämlich nicht mehr. Alle 36 Teilnehmer spielen in einer großen Liga. Jedes Team spielt dabei gegen sechs Gegner, dreimal zuhause und dreimal auswärts. Für die K.o.-Phase qualifizieren sich dann die ersten acht Teams der Liga-Phase. Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 müssen in einer Play-off-Runde gegeneinander antreten. In der K.o.-Phase bleibt der Modus unverändert, es gibt jeweils ein Hin- und ein Rückspiel.

Wo werden die einzelnen Partien übertragen? Läuft die Conference League 2024/25 im Free-TV und wo kann ich die Saison im Stream verfolgen? Alle Infos zur Übertragung der Conference League finden Sie hier.

Wird die Conference League 24/25 im Free-TV übertragen?

Der Kampf um die Übertragungsrechte für die dritthöchste europäische Liga ist längst ausgetragen. Da sich RTL++ die exklusiven Rechte bis zum Jahr 2027 sichern konnte, läuft die Conference League 2024/25 nicht vollständig im Free-TV. Bereits letztes Jahr mussten die Zuschauer und Zuschauerinnen auf ein umfangreiches kostenloses Angebot verzichten. Zwar gibt es einige wenige Spiele, die bei RTL im TV übertragen werden, wer jedoch wirklich alle Spiele live verfolgen möchte, muss ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Aktuell gibt es das RTL+-Abo inklusive Live-Sport ab 8,99 Euro pro Monat.

Conference League 24/25 im Live-Stream: Überträgt RTL das Finale?

Ob das Finale der Conference League 2024/25 auch im Free-TV übertragen wird, ist noch nicht offiziell bestätigt. Im letzten Jahr wurde das Finale jedoch live bei RTL Nitro gezeigt und war somit kostenlos für alle Interessierten zugänglich. Die Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen sich also mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Übertragung im Free-TV freuen. In jedem Fall wird das Spiel jedoch auf der sendereigenen Streamingplattform RTL+ zu sehen sein.

Conference League 24/25 im TV: Gruppenphase, Qualifikation und K.o.-Phase

Die Conference League startete 2024/25 im neuen Spielmodus. Nach der Qualifikation und der veränderten Gruppenphase finden die Play-offs statt. Das Finale läuft dann am 28. Mai 2025. Ausgetragen wird es in dieser Saison in Stadion Wrocław in Breslau in Polen. Das Stadion fasst 40.000 Zuschauer und Zuschauerinnen und ist das drittgrößte des Landes. Hier finden Sie den Überblick über den Ablauf des Turniers:

Phase Runde Auslosung Termine Free-TV Pay-TV Qualifikation 1 18. Juni 2024 11. und 18. Juli 2024 RTL+ 2 19. Juni 2024 25. Juli und 1. August 2024 RTL+ 3 22. Juli 2024 8. und 15. August 2024 RTL+ Ligaphase 1. Spieltag 30. August 2024 2. Oktober 2024 RTL+ 2. Spieltag 24. Oktober 2024 RTL+ 3. Spieltag 7. November 2024 RTL+ 4. Spieltag 28. November 2024 RTL+ 5. Spieltag 12. Dezember 2024 RTL+ 6. Spieltag 19. Dezember 2024 RTL+ Termine für die K.o.-Phase Play-offs 20. Dezember 2024 (Termin muss noch bestätigt werden) 13. und 20. Februar 2025 RTL+ Achtelfinale 21. Februar 2025 6. und 13. März 2025 RTL+ Viertelfinale 10. und 17. April 2025 RTL+ Halbfinale 1. und 8. Mai 2025 RTL+ Finale 28. Mai 2025 RTL+

Die Spiele der Conference League 24/25 im TV und Stream

Noch ist nicht klar, welche Spiele neben der Übertragung bei RTL+, zusätzlich im Free-TV gezeigt werden. An den Donnerstagen, an denen die Europapokalspiele stattfinden, wird im Free-TV immer nur eine Begegnung live übertragen. Fans können das ausgewählte Spiel entweder auf dem Hauptsender RTL oder auf Nitro verfolgen. Welche Partie aus der Europa League oder der Conference League gezeigt wird, legt der Sender kurzfristig fest. Sobald es hierzu nähere Informationen gibt, erfahren Sie es hier in diesem Artikel. Der Streaming-Dienst RTL+ stellt zusätzlich im Anschluss an jeden Spieltag ausgewählte Highlights in der Zusammenfassung zur Verfügung. (lob)