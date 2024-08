Heidenheim trifft in den Playoffs auf Häcken oder Paide

In den ersten beiden Europapokal-Spielen der Clubgeschichte trifft der 1. FC Heidenheim in den Playoffs der Conference League auf den Sieger der Partie zwischen dem BK Häcken aus Schweden und dem estnischen Verein Paide Linnameeskond. Das ergab die heutige Auslosung im schweizerischen Nyon. Die beiden Begegnungen stehen am 22. und 29. August an. Die Entscheidung, auf welchen Gegner der FCH tatsächlich trifft, steht eine Woche vor dem Hinspiel fest.

Sollte der Fußball-Bundesligist die Ligaphase erreichen, winken ihm Zusatzeinnahmen von vier bis fünf Millionen Euro, wie der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. «Sollten wir in den Playoffs ausscheiden, dann sind es lediglich 750.000 Euro.»

Der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald war in Nyon vor Ort. Foto: Harry Langer/dpa