UEFA droht Mainz 05 mit Stadion-Teilschließung

Dem FSV Mainz 05 droht in der Conference League eine Teilschließung der Heimarena. Der Fußball-Bundesligist ist von der UEFA wegen Verfehlungen seiner Fans beim Playoff-Rückspiel gegen Rosenborg Trondheim mit einer Geldstrafe von 20.000 Euro und einem Zuschauer-Teilausschluss auf Bewährung belegt worden.

Vor dem Anpfiff der Partie gegen Trondheim hatten Mainzer Anhänger reichlich Pyrotechnik abgebrannt. Sollte sich ein ähnlicher Vorfall in den kommenden internationalen Begegnungen wiederholen, muss der Verein im folgenden Heimspiel die oberen Teile der Westtribüne, die Sektoren P, Q, R und S, schließen, teilte die UEFA mit.

Die Rheinhessen treten in der Ligaphase der Conference League dreimal vor heimischem Publikum an. Am 23. Oktober gegen Zrinjski Mosta aus Bosnien-Herzegowina, am 6. November gegen den AC Florenz und am 18. Dezember gegen den türkischen Vertreter Samsunspor. Die Bewährung gilt für zwei Jahre.