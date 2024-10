Trainer Wück setzt gegen Australien auf Wechsel im DFB-Tor

Bundestrainer Christian Wück setzt im Testspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Australien auf personelle Wechsel. Neben Kapitänin Alexandra Popp, die in Duisburg am Montag (18.10 Uhr/ZDF) verabschiedet wird, rückt auch die 24 Jahre alte Torhüterin Stina Johannes von Eintracht Frankfurt neu in die erste Elf. «Die Torhüterin wird gewechselt, Stina wird beginnen - und alles andere wird die Mannschaft dann zuerst von mir erfahren», sagte Wück bei der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger, die bei Olympia herausragend hielt, hatte beim Wück-Debüt am Freitag in Wembley gegen England (4:3) schwer gepatzt, als sie den Ball nach einer harmlosen Flanke nicht festhalten konnte.

Berger erhält Auszeichnung

In Duisburg rückt sie vor dem Anpfiff trotzdem in den Mittelpunkt. Vor erwarteten 25.500 Zuschauern erhält sie die Auszeichnung zur Fußballerin des Jahres in Deutschland.

Verabschieden wird der DFB neben Popp zudem Marina Hegering (34) und Torhüterin Merle Frohms (29), wie Popp beim VfL Wolfsburg angestellt.

Wechsel im Tor: Stina Johannes (hinten) spielt gegen Australien anstelle von Ann-Katrin Berger. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Sitzt gegen Australien nur auf der Bank, wird aber ausgezeichnet: Ann-Katrin Berger. Foto: Julio Cortez/AP/dpa