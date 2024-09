Frankfurt-Torwart Trapp: Nationalmannschaft als Ziel

Torwart Kevin Trapp will zurück in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. «Ich habe immer wieder auch gesagt, dass es sicherlich ein Ziel von mir ist, meine Ambition auch», sagte der derzeit verletzte Torwart von Eintracht Frankfurt vor dem Europa-League-Spiel seines Teams gegen Viktoria Pilsen bei RTL. Der eigentlich als Stamm-Nationalkeeper eingeplante Marc-André ter Stegen fällt wegen einer schweren Knieverletzung lange aus. Der neunmalige Nationalspieler Trapp, der sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat, will bald wieder fit sein und sich bei Bundestrainer Julian Nagelsmann empfehlen.

Sein bis dato letztes Länderspiel absolvierte der 34-Jährige im November 2023. «Ich war jetzt die letzten paar Male nicht dabei. Trotz allem: Wenn ich jetzt aus der Verletzung wieder zurückkomme, ist es sicherlich auch was, auf was ich schauen werde», sagte Trapp zum Thema DFB-Elf und ergänzte: «Aber in erster Linie geht es natürlich darum, voll gesund zurückzukommen und dann auch meine Leistung zu bringen. Du musst Leistung bringen, um zur Nationalmannschaft zu kommen und dazuzugehören. Das ist sicherlich mein Ziel.»

An die Adresse von ter Stegen, der beim FC Barcelona spielt, sagte Trapp: «Gute Besserung an Marc. Es ist schon sehr tragisch, was passiert ist.»