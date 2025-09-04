«Bild»: Holger Blask wird neuer DFB-Generalsekretär

Holger Blask soll Informationen der «Bild»-Zeitung zufolge neuer Generalsekretär des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) werden. Demnach wird der 50-Jährige das Amt von Heike Ullrich übernehmen, die künftig als DFB-Vizepräsidentin den Bereich Frauen- und Mädchenfußball verantworten soll. DFB-Präsident Bernd Neuendorf werde die Personalien auf der heutigen Präsidiumssitzung in Frankfurt/Main verkünden, hieß es. Vom DFB gab es auf Anfrage zunächst keine Bestätigung.

Blask ist seit August 2020 Geschäftsführer für Marketing, Vertrieb, Event & Operations beim DFB und agiert seit dem 1. Januar 2022 zudem als Sprecher der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG. Beide Positionen soll er wohl weiterhin auch als Generalsekretär ausüben. Der 50-Jährige war vor seinem Engagement beim DFB 14 Jahre lang für die Deutsche Fußball Liga (DFL) unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung tätig.

Ullrich löst Mammitzsch ab

Heike Ullrich hatte das Amt im Mai 2021 interimsmäßig nach dem Rückzug von Friedrich Curtius übernommen und wurde am 1. April 2022 offiziell erste Generalsekretärin in der Geschichte des Verbandes. Mit ihrem Wechsel in den Frauen-und Mädchenbereich löst die 55-Jährige Sabine Mammitzsch ab.

In dem Metier verfügt Ullrich, die seit 1996 beim DFB arbeitet, über viel Erfahrung. Unter anderem arbeitete sie als Team-ManagerIn der Frauenfußball-Nationalmannschaft, war Mitglied im Organisationskomitee der Frauen-EM 2001 und Frauen-WM 2011 in Deutschland. Von 2005 bis 2016 gehörte sie auch der U20-Frauenkommission des Weltverbandes FIFA an.

