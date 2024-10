Mehr als acht Millionen TV-Zuschauer bei Fußball-Klassiker

Die Live-Übertragung des Fußball-Klassikers Deutschland gegen die Niederlande im ZDF war der TV-Quotensieger am Montag. Nach Angaben der AGF Videoforschung sahen durchschnittlich 8,518 Millionen Menschen den 1:0-Erfolg der DFB-Auswahl in der Nations League gegen das Oranje-Team. Die Sendung aus München erreichte damit einen Marktanteil von 34,1 Prozent.Beim 2:1-Sieg der deutschen Mannschaft am Freitag gegen Bosnien-Herzegowina in Zenica hatten im Schnitt 6,30 Millionen Interessierte den übertragenden Sender RTL eingeschaltet. Der Marktanteil hatte bei 26,4 Prozent gelegen.

TV Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Niederlande Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ZDF Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis