Hegering reist mit Kniebeschwerden von Nationalteam ab

Die deutschen Fußballerinnen müssen in ihrem Test-Länderspiel gegen Südamerika-Meister Brasilien auf Marina Hegering verzichten.

Die 32 Jahre alte Verteidigerin vom VfL Wolfsburg sei wegen anhaltender rechtsseitiger Kniebeschwerden vorzeitig vom Team abgereist, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Eine Nachnominierung für die Partie am Dienstag (18.00 Uhr/ARD) in Nürnberg sei nicht vorgesehen. Hegering hatte beim 1:0 am Freitag im Spiel bei den Niederlanden im Kader gestanden, war aber nicht zum Einsatz gekommen.

(dpa)