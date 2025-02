Bundestrainer Wück überrascht mit England-Legionärin

Bundestrainer Christian Wück hat für die ersten beiden Länderspiele des Jahres überraschend England-Legionärin Rebecca Knaak nominiert. Erstmals nach langer Zeit steht die Abwehrspielerin von Manchester City im 23-köpfigen Aufgebot der deutschen Fußballerinnen für die Nations-League-Auftaktpartien in den Niederlanden am 21. Februar (20.45 Uhr/ARD) und in Nürnberg gegen Österreich am 25. Februar (18.15 Uhr/ZDF). Die 28-Jährige ist bislang ohne Länderspieleinsatz.

Zurück in Wücks Aufgebot kehren zudem Torhüterin Ann-Katrin Berger vom US-Club NY Gotham FC und Mittelfeldspielerin Sara Däbritz von Olympique Lyon. Auch Wolfsburgs Offensivspielerin Jule Brand, die die beiden vergangenen Länderspiele verletzungsbedingt verpasste, ist wieder dabei. Nur auf Abruf bereit stehen unter anderem Torhüterin Ena Mahmutovic und Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann vom F C Bayern.

Wück: «Knaak überzeugt mit ihrem linken Fuß»

«Rebecca Knaak überzeugt mit ihrem linken Fuß und hat mit ihrer Zweikampfstärke, ihrer Körpergröße und ihrem Kopfballspiel alles, was eine erfolgreiche Innenverteidigerin braucht», erklärte Wück die Berufung der England-Legionärin. «Mit ihr haben wir mehr als eine Alternative auf der Innenverteidigerposition.»

Das DFB-Team trifft am kommenden Montag in Frankfurt (Main) zusammen, um sich auf die Partien im Rat Verlegh Stadion in Breda sowie vier Tage später im Nürnberger Max-Morlock-Stadion vorzubereiten. Weiterer Gegner in Gruppe 1 der Liga A ist am 8. April Außenseiter Schottland.