Trainer Di Salvo wägt ab: Wer wird der EM-Kapitän der U21?

Wer erhält in der deutschen U21-Nationalmannschaft die Verantwortung und Ehre, während der EM Spielführer zu sein? Der Schweiz-Test wird zumindest nach außen keinen Aufschluss geben.

Wer die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der angestrebten EM-Titelverteidigung als Kapitän anführt, hat Trainer Antonio Di Salvo noch nicht entschieden.

Beim 7:0 gegen die Südtirol-Auswahl zu Wochenbeginn trugen Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck (Aarhus GF) zunächst und später Mittelfeldakteur Yannik Keitel (SC Freiburg) die Kapitänsbinde. Die EM-Generalprobe am Freitag gegen die Schweiz wird in dieser Frage nach außen keinen Aufschluss geben, weil sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.

"Drei bis vier Spieler im Kopf"

"Bei der Kapitänsfrage haben wir drei bis vier Spieler im Kopf", sagte Di Salvo in Prad. Ein weiterer Kandidat dürfte Angelo Stiller von der TSG 1899 Hoffenheim sein, der mit 14 Einsätzen am häufigsten aus dem aktuellen Aufgebot für die U21 auflief. Ebenfalls eine zweistellige Zahl von Länderspieleinsätzen bringen der schon im A-Nationalteam eingesetzte Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Tom Krauß von FC Schalke 04 und eben Keitel mit. Der 23-Jährige agierte auch zuletzt mal als Spielführer. "Es wäre eine große Ehre, wenn ich Kapitän sein würde. Aber wenn ich es nicht bin, unterstütze ich die Mannschaft genauso", sagte Keitel.

Das Fehlen seines etatmäßigen Kapitäns Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05) hatte Di Salvo schon zum Start ins Trainingslager bedauert. "Es ist ganz bitter, dass er ausfällt. Leider hat er einen Rückschlag erlitten und musste operiert werden. Wir drücken die Daumen, dass er schnell auf den Platz zurückkommt", sagte Di Salvo über die Knieprobleme des Offensivspielers. Sein bislang letztes Spiel absolvierte Burkardt am 13. November 2022 im Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt.

Am kommenden Donnerstag startet Deutschland als Titelverteidiger gegen Israel in die Europameisterschaft. Weitere Gruppengegner sind Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni). Am Sonntag bricht das Team aus Südtirol nach Georgien auf. Das große Ziel der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. Für Olympia qualifizieren sich neben Gastgeber Frankreich die besten drei Nationen, England kann das Ticket nicht lösen.

