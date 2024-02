DFB-Pokal 23/24: Auslosung fürs Halbfinale - Termin und Übertragung im Free-TV

Im DFB-Pokal 23/24 steht die Auslosung für das Halbfinale an. Wir liefern alle Infos rund um Termin, Übertragung im Free-TV oder Live-Stream und Ort.

Der DFB-Pokal ist der wichtigste deutsche Fußball-Wettbewerb, bei dem Teams aller Ligen teilnehmen können. Er begann in der Saison 1934/35, der FC Bayern München ist Rekordsieger. Der Wettbewerb folgt einem K.o.-System. Das Finale wird traditionell im Berliner Olympiastadion ausgetragen - der Gewinner qualifiziert sich für die UEFA Europa League, sofern er nicht bereits einen Champions-League-Platz in der Tasche hat. Der DFB-Pokal bietet auch kleinen Teams die Chance, sich gegen höherklassige Gegner zu behaupten. Gerade die Spiele David gegen Goliath haben im DFB-Pokal einige denkwürdige und dramatische Begegnungen hervorgebracht. Die verschiedenen Runden des DFB-Pokals finden während der Fußballsaison statt, wobei das Finale den krönenden Abschluss bildet.

Mittlerweile gehen die Viertelfinalspiele in die Zielgerade, hier noch mal die Spiele im Überblick:

Danach steht die Auslosung für das Halbfinale auf dem Programm. Wir geben Ihnen hier die wichtigsten Infos dazu.

Termin der Auslosung Halbfinale im DFB-Pokal 23/24

Traditionell erfolgt die Ziehung am Sonntag nach Abschluss des letzten Viertelfinalspiels - das wäre in diesem Jahr Sonntag, der 11. Februar 2024. Tatsächlich weicht der diesjährige Termin für die Ziehung aber minimal von diesem Muster ab, denn die stattdessen findet die Auslosung 2024 schon einen Tag früher statt. Termin für die Auslosung des Halbfinales im DFB-Pokal ist damit also Samstag, der 10. Februar 2024.

Auslosung Halbfinale DFB-Pokal 23/24: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Die Übertragung der Auslosung obliegt in diesem Jahr dem ZDF. Übertragen wird die Entscheidung am Samstag, dem 10. Februar 2024, im "aktuellen Sportstudio" des ZDF. Die Sendung beginnt um 23 Uhr. Verfolgen kann man sie sowohl in gewohnter Manier im linearen TV sowie online im Livestream des ZDF.

Ort: Wo findet die Auslosung für das Halbfinale im DFB-Pokal 23/24 statt?

Üblicherweise dient aber das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund als Kulisse für die Auslosung. Das wurde für die Auslosung des Halbfinales noch nicht bestätigt, gilt aber als wahrscheinlich.

Wie funktioniert die Auslosung beim DFB-Pokal?

Die DFB-Pokal-Lose werden unter juristischer Aufsicht gezogen, um die Paarungen für die nächste Runde zu bestimmen. Etwa ein bis zwei Wochen später gibt der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) die genauen Spielansetzungen über dfb.de und die DFB-Pokal-Kanäle in sozialen Netzwerken bekannt. Dabei werden auch Informationen darüber geliefert, welche Spiele live in der ARD und im ZDF übertragen werden, zusätzlich zum Pay-TV-Sender Sky.

DFB-Pokal 23/24: Was kommt dabei rum?

Die Teilnahme am Pokal kann unter Umständen nicht nur sportlich ein lohnenden Unterfangen sein.