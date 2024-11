Achtelfinale der Eintracht in Leipzig im Free-TV

Das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal von Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig wird live im frei zugänglichen Fernsehen gezeigt. Das ZDF überträgt die Partie zwischen den beiden Spitzenteams der Fußball-Bundesliga am 4. Dezember (20.45 Uhr), wie die Eintracht mitteilte.

Zweitligist SV Darmstadt 98 tritt einen Tag zuvor, am 3. Dezember (20.45 Uhr), beim Bundesligisten SV Werder Bremen an. Lilien-Trainer Florian Kohfeldt steht damit vor einer Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der 42-Jährige war von 2017 bis 2021 Chefcoach beim SV Werder. Wie alle anderen Achtelfinalspiele auch überträgt Pay-TV-Sender Sky die Begegnungen beider hessischer Teams.