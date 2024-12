Verletzungspech bei Leverkusen: Torjäger Schick wieder raus

Der in den letzten Wochen in bestechender Form aufspielende Torjäger Patrik Schick sollte für den deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen im Pokal-Kracher beim FC Bayern in der zweiten Halbzeit den Unterschied machen. Doch der Plan von Trainer Xabi Alonso war schon nach wenigen Minuten dahin. Der zur Halbzeit eingewechselte Tscheche musste bereits eine Viertelstunde später vom Feld. Schick griff sich an die linke Wade und wurde beim Stand von 0:0 wieder ausgewechselt. Und doch hatte Alonso ein glückliches Händchen: Der für Schick ins Spiel gekommene Nathan Tella erzielte kurz darauf das Leverkusener Führungstor.

