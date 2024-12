Alonso vor Rückkehr nach München: «Bayern ist immer Favorit»

Für Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso geht es im Pokal-Knüller beim FC Bayern München am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) schon um alles. «Das ist fast wie ein Finale. Es gibt kein schwereres Spiel als in der Allianz Arena. Bayern ist immer Favorit», sagte der Chefcoach des Titelverteidigers vor dem Top-Duell beim Spitzenreiter. Der ehemalige Bayern-Profi weiß um die Bedeutung der Partie. «Das ist ein top-top Spiel für alle. Wir gehen mit guter Stimmung da rein», sagte der Bayer-Coach.

Nur noch drei Ausfälle

Alonso hat allen Grund zur Zuversicht. Bis auf die drei verletzten Offensivspieler Victor Boniface, Jonas Hofmann und Amine Adli sind alle Spieler wieder dabei. Zudem ist das Team in der Meisterschaft schon wieder seit zehn Spielen unbesiegt, in der Champions League winkt sogar die direkte Qualifikation für das Achtelfinale.

Wieder dabei ist auch Florian Wirtz, der am Samstag bei Union Berlin erst nach einer Stunde ins Spiel kam und gleich am Ausgleichstreffer beteiligt war. Sein Trainer schwärmt von der derzeitigen Form seines besten Spielers. «Er ist ein Unterschiedsspieler, der sich jeden Monat verbessert hat und erwachsener spielt», befand Alonso vor dem zweiten Auftritt in München in dieser Spielzeit. Vor zwei Monaten in der Liga gab es ein 1:1. «Das wird eine Herausforderung für uns», sagte der 43-Jährige.