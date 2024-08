Am Ende souverän: Breunig schießt Heidenheim weiter

Der 1. FC Heidenheim hat die Generalprobe vor seiner Europapokal-Premiere gemeistert und die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Der Fußball-Bundesligist setzte sich nach einigen Problemen in der ersten Halbzeit letztendlich doch souverän mit 4:0 (1:0) beim südbadischen Pokalsieger FC 08 Villingen durch. Auch im zwölften Versuch verpasste der Regionalliga-Aufsteiger das erstmalige Weiterkommen.

Für das gute Heidenheimer Gefühl vor dem Playoff-Hinspiel in der Conference League bei BK Häcken sorgten Dreifach-Torschütze Maximilian Breunig (43./48./55.) und Paul Wanner (53.). In Schweden wird der FCH am Donnerstag (19.00 Uhr) zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte ein Pflichtspiel auf kontinentaler Bühne bestreiten.

Schiedsrichterin feiert Premiere

Trainer Frank Schmidt hatte vor den in dieser Saison noch sieglosen Villingern gewarnt. Sie würden die Partie «natürlich als Spiel des Jahres» sehen, mutmaßte er. Deswegen wollten die Heidenheimer «komplett seriös an die Aufgabe» rangehen, taten sich aber besonders im ersten Durchgang schwer. Erst kurz vor dem Pausenpfiff der 29-jährigen Schiedsrichterin Fabienne Michel, die zum ersten Mal in ihrer Laufbahn ein Spiel im DFB-Pokal leitete, traf Breunig.

Auch direkt nach dem Seitenwechsel war der Neuzugang wieder zur Stelle. Der FCH zeigte sich nun deutlich zielstrebiger und wurde dafür belohnt. Wanner legte nach, ehe Breunig es noch deutlicher machte. Die Gastgeber mühten sich und kamen zu vereinzelten Abschlüssen, in Gefahr geriet der Sieg des FCH jedoch nicht mehr.

Auch in der vergangenen Spielzeit hatte Heidenheim die Auftaktrunde überstanden, war dann aber bei Borussia Mönchengladbach nach einem 1:3 ausgeschieden.

Pokal-Aufgabe gemeistert: Trainer Frank Schmidt und der 1. FC Heidenheim. Foto: Silas Stein/dpa

Zum ersten Mal im DFB-Pokal an der Pfeife: Fabienne Michel. Foto: Silas Stein/dpa

Duell auf Landesebene zwischen Villingen und Heidenheim. Foto: Silas Stein/dpa