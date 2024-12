Eintracht peilt in Leipzig Pokal-Viertelfinale an

Mit dem achten Pflichtspielsieg in Serie will Eintracht Frankfurt das Viertelfinale im DFB-Pokal erreichen. Der seit Mitte Oktober ungeschlagene Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga geht leicht favorisiert in das Achtelfinal-Duell bei RB Leipzig am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky). Die Sachsen warten seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg.

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller kann bis auf den gesperrten Abwehrspieler Arthur Theate personell aus dem Vollen schöpfen. Für die Hessen geht es in Leipzig auch um eine Revanche für das 2023 verlorene Pokal-Endspiel. Die Gesamtbilanz beider Teams in bisher 18 Duellen ist ausgeglichen.