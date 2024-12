Erster Platzverweis für Neuer in der Profi-Karriere

Deutschlands Rekordtorhüter Manuel Neuer hat im DFB-Pokal-Kracher des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen den ersten Platzverweis in seiner Karriere als Fußball-Profi erlebt. Der 38 Jahre alte Kapitän der Münchner sah am Dienstagabend in der Allianz Arena in der 17. Minute des Achtelfinales die Rote Karte. Neuer war außerhalb des Strafraums gegen Leverkusens Jeremie Frimpong zu spät und rammte den Niederländer im Zweikampf um.

Schiedsrichter Harm Osmers zeigte Neuer sofort die Rote Karte. Trainer Vincent Kompany musste personell reagieren. Ersatztorwart Daniel Peretz kam für Feldspieler Leroy Sané auf den Platz. Die Bayern mussten die Partie in Unterzahl fortsetzen. Für den Israeli Peretz war es insgesamt erst der dritte Pflichtspieleinsatz im Tor der Bayern-Profis.