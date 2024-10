FC-Coach Struber: Keine klare Aussage zur Torwartfrage

Laut Trainer Gerhard Struber ist noch unklar, ob die bisherige Nummer eins des 1. FC Köln, Jonas Urbig, in der zweiten Liga wieder ins Tor zurückkehrt. Nach zwei bitteren Niederlagen in der Liga zuletzt in Darmstadt (1:5) und gegen Paderborn (1:2) hatte Struber im Pokal gegen den Erstligisten Holstein Kiel (3:0) auf den vorherigen Stammkeeper Marvin Schwäbe gesetzt.

«Ich habe ihn gut gesehen», sagte Struber zur Leistung des 29 Jahre alten Schwäbe. «Wir sehen, wie sich die Situation jetzt entwickelt», meinte der FC-Coach weiter. Konkreten Fragen, wer am Samstagabend bei Hertha BSC im Tor stehen werde, wich der Österreicher aus.

Kölns Keeper Struber lässt offen, wer gegen Hertha im Tor steht. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa