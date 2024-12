Fünfmal kein Finale: Rekordsieger Bayern wieder früh raus

Beim Triple-Triumph 2020 mit Trainer Hansi Flick feierte Rekordgewinner FC Bayern München seinen letzten Pokalsieg in Berlin. Das 0:1 gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen am Dienstagabend im Achtelfinale war das fünfte frühe Aus seit dem 20. Titelgewinn.

Saison 2020/21

Im Kieler Schneetreiben verlieren die Bayern als Titelverteidiger sensationell in Runde zwei. Der Zweitligist gleicht daheim in der Nachspielzeit zum 2:2 aus und gewinnt dann das Elfmeterschießen mit 6:5.

Saison 2021/22

Unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann erleben die Bayern in Mönchengladbach ein historisches Aus. Das 0:5 in Runde zwei gegen eine entfesselt aufspielende Borussia ist die höchste Münchner Niederlage in nun 276 Pokalspielen.

Saison 2022/23

Kurz nach dem Aus von Trainer Nagelsmann kassiert Nachfolger Thomas Tuchel eine erste schmerzhafte Pleite. Im Viertelfinale triumphiert der SC Freiburg in München durch ein Tor von Lucas Höler in der Nachspielzeit.

Saison 2023/24

Es ist die große Pokal-Sensation der Saison. Drittligist Saarbrücken liegt zwar gegen die Bayern in der ersten Runde nach einem Tor von Thomas Müller 0:1 zurück, dreht aber daheim das Spiel. Das umjubelte Siegtor zum 2:1 fällt in der Nachspielzeit.

Saison 2024/25

Nach der Roten Karte für Manuel Neuer kassiert der FC Bayern im Achtelfinale den nächsten K.o. gegen Doublesieger Leverkusen. Joker Nathan Tella sorgt für die folgenschwerste Niederlage unter Trainer Vincent Kompany.