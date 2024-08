Pokal-Auftakt beendet: Besonderheiten, Prämien, Auslosung

Berlin (dpa) -

Wann wird die zweite Runde ausgelost?

An diesem Sonntag ab 17.10 Uhr erfahren die Zweitrunden-Teilnehmer, gegen wen sie um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen werden. Im Fußballmuseum in Dortmund zieht diesmal die 3x3-Basketball-Olympiasiegerin Sonja Greinacher als Losfee die Kugeln. In Lostopf 2 befinden sich die Kugeln der Erst- und Zweitligisten, in Lostopf 1 die der unterklassigen Teams, die Heimrecht haben. Das ZDF überträgt die Ziehung im Rahmen seiner Sportsendung. Ausgetragen wird die zweite Runde am 29. und 30. Oktober.

Welche Prämien kassieren die Clubs?

Für den Einzug in die zweite Runde hat jeder Auftakt-Gewinner bereits 418.906 Euro erspielt. Bei einem weiteren Sieg verdoppelt sich die Pokal-Prämie auf 837.813 Euro. Der Pokalsieger beim Endspiel im Berliner Olympiastadion am 24. Mai 2025 erhält 4.320.000 Euro.

Was waren die größten Überraschungen?

In dem VfL Bochum verabschiedete sich nur ein einziger Bundesligist aus dem Wettbewerb. Der Ruhrpott-Club unterlag auswärts bei Zweitligist Jahn Regensburg mit 0:1. Regionalligist Kickers Offenbach ist nach dem 2:1 über den zwei Klassen höher eingestuften 1. FC Magdeburg der einzig verbliebene Amateurclub.

Welcher Bundesligist überzeugte am meisten?

Das 5:0 des VfB Stuttgart am vergangenen Dienstag auswärts bei Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster war so klar nicht zu erwarten gewesen. Auch deswegen nicht, weil der Vizemeister mit zwei Pflichtspiel-Niederlagen in die Saison gestartet war und ein ausverkauftes Preußenstadion vor allem bei Flutlichtspielen als besonders unangenehm für Gästeteams gilt.

Warum spielten Stuttgart und Leverkusen später?

Weil sich der Supercup der Deutschen Fußball Liga am 17. August mit dem Termin der ersten Pokal-Runde überschnitt, wurden die Pokal-Partien des Double-Gewinners Leverkusen in Jena und des Vizemeisters Stuttgart in Münster anderthalb Wochen später angesetzt.