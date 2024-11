Pokal-Kracher Bayern gegen Bayer am Dienstagabend im Free-TV

Das Achtelfinal-Topspiel im DFB-Pokal zwischen Rekordsieger FC Bayern und Cup-Verteidiger Bayer Leverkusen ist live in der ARD und damit im Free-TV zu sehen. Der Deutsche Fußball-Bund gab bekannt, dass die Partie in der Münchner Allianz Arena am 3. Dezember, einem Dienstagabend (20.45 Uhr), angepfiffen wird. Neben dem Ersten überträgt auch Sky das Match - der Bezahlsender zeigt alle Pokalspiele.

Das Heimspiel von Zweitliga-Schlusslicht Jahn Regensburg gegen den Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart steigt ebenfalls am Dienstag; Anpfiff ist um 18.00 Uhr in der Oberpfalz. Der FC Augsburg als dritter noch verbliebener Verein aus Bayern gastiert dagegen am Mittwoch, den 4. Dezember (20.45 Uhr/Sky), beim Karlsruher SC.