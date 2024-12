DFB-Pokal - Auslosung fürs Viertelfinale 24/25: Termin, Übertragung im TV oder Stream und Teams

Im DFB-Pokal 2024/25 sind die ersten beiden Runden und das Achtelfinale Geschichte. Damit stehen die acht Mannschaften fest, die im Viertelfinale des Turniers gegeneinander antreten. Grund genug, den Blick auf Anfang 2025 zu richten. Dem Spielplan für die DFB-Pokalsaison 2024/25 zufolge finden dann nämlich die Viertelfinal-Begegnungen statt. Am 04./05. und 25./26. Februar 2025 werden die Spiele ausgetragen.

Fakt ist: Borussia Dortmund wird nicht mit von der Partie sein – die Schwarz-Gelben scheiterten in der zweiten Pokalrunde am Bundesliga-Konkurrenten aus Wolfsburg. Und auch der FC Bayern ist von Bayer 04 Leverkusen des Turniers verwiesen worden. Gemeinsam mit der Werksmannschaft, dem VfB Stuttgart und RB Leipzig sind aber natürlich immer noch einige Spitzenteams aus der 1. Bundesliga im DFB-Pokal-Viertelfinale vertreten. Gegen wen die drei Top-Mannschaften im neuen Jahr ran müssen, entscheidet sich mit der Auslosung für das Viertelfinale des DFB-Pokals 24/25.

Wann findet das Ereignis statt? Und wie kann man die Auslosung live im TV oder Stream verfolgen? Alle relevanten Infos haben wir für unsere geschätzten Leserinnen und Leser herausgefunden.

Termin der DFB-Pokal-Auslosung für das Viertelfinale 24/25

Am Sonntag, 15. Dezember 2024, steigt die mit Spannung erwartete Auslosung. Ort der Tat ist wieder das Fußballmuseum in Dortmund, um 15.45 Uhr geht es los.

Nur noch acht von ursprünglich 64 Mannschaften sind nach den Achtelfinals des DFB-Pokals im Rennen um den Traum vom Finale in Berlin. Auch in dieser Saison ist erneut ein Drittligist dabei: Arminia Bielefeld hat mit einem überraschenden 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg für Furore gesorgt. Die Ostwestfalen können nun gespannt verfolgen, welches Los ihnen die Glücksfee im Deutschen Fußballmuseum für das Viertelfinale bescheren wird.

Im Viertelfinale des DFB-Pokals (und auch in den folgenden Runden des Wettbewerbs) werden die Paarungen ausschließlich aus einem Topf gezogen. Die zuerst gezogene Mannschaft erhält das Heimrecht – es sei denn, Drittligist Arminia Bielefeld wird als Gastmannschaft ausgelost. In diesem Fall wird das Heimrecht für diese Begegnung getauscht.

Wer diesmal der Ziehungsleiter oder die Ziehungsleiterin ist? In dieser Hinsicht hält der DFB sich noch bedeckt. Beim Achtelfinale war es Sportdirektor Rudi Völler. Die Lose selbst allerdings zog seinerzeit nicht Tante Käthe, sondern der Saxophon-Spieler André Schnura, der „Held der EM“. Wir bleiben an der Sache dran und ergänzen diese Info, sobald der Verband in Sachen Viertelfinale Laut gibt.

DFB-Pokal Auslosung Viertelfinale 24/25 live im TV und Stream: Übertragung der Ziehung

Die Auslosung der Viertelfinalspiele des DFB-Pokals kann am 15. Dezember kostenlos im Free-TV verfolgt werden. Interessierte sollten spätestens um 15.38 Uhr das „Sportstudio Live“ im ZDF einschalten, um die Übertragung nicht zu verpassen. Alternativ (oder auch zu einem späteren Zeitpunkt) steht die ZDF-Mediathek als Option zur Verfügung, falls das lineare TV nicht genutzt werden kann oder soll. Die Moderation der Ziehung übernimmt Lili Engels.

Die meisten Viertelfinalspiele selbst sind allerdings nur für Zuschauer mit einem Sky-Abonnement zugänglich, da der Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte für alle DFB-Pokalspiele besitzt. Öffentlich-rechtliche Sender zeigen lediglich ausgewählte Spiele kostenfrei. Sicher ist jedoch, dass sowohl die beiden Halbfinal-Partien als auch das Finale von der ARD oder dem ZDF übertragen werden. Welche Viertelfinalspiele im Free-TV zu sehen sein werden, ist derzeit noch offen.

DFB-Pokal Auslosung vom Viertelfinale 24/25: Die Mannschaften

Diese acht Teams sind noch im Rennen. Im Lostopf für die Viertelfinal-Auslosung landen dir folgenden Vereine:

Aus der 1. Bundesliga

RB Leipzig

Bayer Leverkusen (Titelverteidiger)

FC Augsburg

VfB Stuttgart

VfL Wolfsburg

Werder Bremen

Aus der 2. Bundesliga

1. FC Köln

Aus der 3. Liga:

Arminia Bielefeld