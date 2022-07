Schalke ohne Kapitän Latza im Pokal

Schalkes neuer Trainer Frank Kramer muss bei seinem Pflichtspiel-Debüt auf Kapitän Danny Latza verzichten.

"Es wird bei ihm wahrscheinlich nicht reichen", sagte Kramer mit Blick auf die DFB-Pokal-Erstrundenpartie am Sonntag (13.01 Uhr) beim Regionalligisten Bremer SV.

Der 32-Jährige hat Oberschenkelprobleme. Unklar ist zudem der Einsatz von Torjäger Simon Terodde. "Bei ihm müssen wir von Tag zu Tag schauen. Er hat etwas muskuläre Probleme", sagte Kramer.

Die Aussicht auf kalte Duschen im Bremer Ausweichquartier in Oldenburg nahm der 50-jährige Kramer mit Humor: "Da habe ich überhaupt keine Sorgen. Hauptsache, wir bekommen im Spiel keine kalte Dusche." Wegen der Energiekrise ist während der Sommerferien in allen städtischen Sportanlagen in Oldenburg die Warmwasserbereitung abgestellt.

(dpa)