Bayerns Süle nur im DFB-Pokal-Halbfinale gesperrt

DFB-Pokal

Halstenberg lässt Leipzig jubeln - Wortgefechte nach Abpfiff

RB Leipzig steht erstmals im Halbfinale des DFB-Pokals. In einer packenden Partie beim FC Augsburg erzielt Marcel Halstenberg in der Verlängerung per Strafstoß das Siegtor und erhält den Sachsen den Traum von der ersten Trophäe in der jungen Club-Historie.