Weinzierl macht Druck auf Augsburger Spieler

Trainer Markus Weinzierl erhöht beim FC Augsburg den Druck auf seine Fußball-Profis und verlangt im DFB-Pokalspiel beim VfL Bochum Wiedergutmachung.

"Wir können nicht ewig warten, bis wir Leistung bekommen. Die Spieler sind definitiv dafür da, dass sie für den Verein das Beste geben", sagte Weinzierl vor der Partie am Mittwoch (18.30 Uhr) unmissverständlich gerade auch im Rückblick auf das jüngste 1:4 in der Bundesliga beim FSV Mainz 05. Die Spieler seien in der Pflicht, "es besser zu machen", sagte er.

Weinzierl kündigte für das Spiel gegen den Bundesligakonkurrenten an: "Wir werden unsere beste Aufstellung stellen, natürlich mit dem Ziel weiterzukommen, aber auch mit dem Ziel, uns in die Spur zu bringen. Mit einem Erfolgserlebnis geht es im Fußball schnell."

© dpa-infocom, dpa:211026-99-740219/2 (dpa)