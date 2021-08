Köln-Trainer Baumgart träumt von Endspiel in Berlin

Köln (dpa) - Der neue Trainer Steffen Baumgart träumt von einer Endspielteilnahme im DFB-Pokal mit dem Fußball-Bundesligisten 1.

FC Köln.

"Ich setze mir immer die höchsten Ziele. Und in diesem Wettbewerb ist das Berlin", sagte Baumgart vor dem Erstrundenspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Viertligisten FC Carl Zeiss Jena: "Das mag Wunschdenken sein, aber warum sollen wir uns nicht einfach mal was vorstellen, was lange nicht erreicht wurde?"

Erst einmal sei der Blick auf die Aufgabe in Jena bei Baumgarts Pflichtspieldebüt für den FC gerichtet. "Ich hatte das Glück, mit Paderborn ein, zweimal eine Pokalsensation zu sein", sagte Baumgart: "Umgekehrt will ich aber keine werden."

