Eintracht- und Schalke-Fans prügeln sich

Nach Vorjahres-Eklat

Grindel: Keine Halbzeit-Shows bei DFB-Pokal-Endspielen mehr

Als Konsequenz aus dem Pfeifkonzert gegen die Sängerin Helene Fischer im vergangenen Jahr will der Deutsche Fußball-Bund in Zukunft bei den DFB-Pokal-Endspielen in Berlin keine Halbzeit-Shows mehr veranstalten.