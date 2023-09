Verletzungssorgen: Tuchel hofft auf drei Rückkehrer

Der FC Bayern verlässt Münster mit Verletzungssorgen. Coach Thomas Tuchel gibt nach dem Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals ein Update.

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hofft auf eine Rückkehr von gleich drei wichtigen Spielern für das anstehende Kräftemessen mit RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga.

"Ich hoffe sowohl bei Thomas Müller als auch bei Minjae Kim und bei Dayot Upamecano, dass es reicht bis Samstag", sagte Tuchel nach dem 4:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster am Dienstagabend und ergänzte: "Aber es wird ein knappes Rennen, das wir da zu absolvieren haben, dass wir sie fit bekommen. Aber es ist realistisch, es ist machbar." Alle drei Profis hatten dem FC Bayern in Münster gefehlt.

Vor allem die Rückkehr der beiden Innenverteidiger Kim und Upamecano wäre für die Bayern wichtig. In Münster mussten Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Außenverteidiger Noussair Mazraoui im Abwehrzentrum aushelfen. Für Innenverteidiger Matthijs de Ligt kommt ein Einsatz am Wochenende noch zu früh. Der Niederländer werde frühestens in der kommenden Woche wieder zur Verfügung stehen, sagte Tuchel.

Definitiv länger ausfallen wird Serge Gnabry. Der deutsche Nationalspieler zog sich in Münster eine Fraktur der Elle im linken Unterarm zu und fehlt mehrere Wochen.

(dpa)