vor 19 Min.

FC Bayern im Pokalfinale ohne Goretzka - Kimmich reist nach

Der FC Bayern muss im Finale des DFB-Pokals auf Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka verzichten.

Das teilten die Münchner vor dem Abflug nach Berlin mit.

Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler könne wegen muskulärer Beschwerden am Samstag (20.00 Uhr) im Olympiastadion gegen RB Leipzig nicht auflaufen. Ansonsten seien keine Verletzten zu beklagen, auch Kapitän und Torhüter Manuel Neuer stehe wieder zur Verfügung. Abwehrspieler Joshua Kimmich flog aus familiären Gründen zwar nicht mit der Mannschaft in die Hauptstadt, solle aber am Freitag nachreisen. (dpa)

Themen Folgen