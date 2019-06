vor 32 Min.

Pokalspiel Rehden gegen Bayern live in der ARD

Der BSV Rehden darf sich über eine weitere fette Zusatzeinnahme im DFB-Pokal freuen.

Die Erstrundenpartie des niedersächsischen Fußball-Regionalligisten gegen Triple-Gewinner FC Bayern München wird wie erwartet live im Free-TV übertragen. Die ARD zeigt das Spiel am 5. August.

Noch offen ist der Austragungsort. Im Gespräch sind das Bremer Weserstadion und das Stadion in Osnabrück. "Wir haben vom DFB eine Fristverlängerung bekommen und führen noch Gespräche mit Werder Bremen, VfL Osnabrück und Bayern München. Ich möchte eine schnelle Entscheidung in den nächsten Tagen", sagte der BSV-Vorsitzende Friedrich Schilling am Montag.

Der Bezahlsender Sky liefert Livebilder von allen 32 Begegnungen der ersten Runde. Den Auftakt machen am 2. August die Partien VfL Osnabrück gegen Erzgebirge Aue, 1. FC Heidenheim gegen 1860 München und RB Leipzig gegen FC Augsburg. (dpa)

Erstrunden-Termine

