vor 4 Min.

Schiedsrichter Zwayer pfeift DFB-Pokal-Endspiel in Berlin DFB-Pokal

FIFA-Schiedsrichter Felix Zwayer wird am 19.

Mai das DFB-Pokal-Endspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München leiten. Das gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt.

"Felix Zwayer ist einer der deutschen Top-Schiedsrichter, der international überzeugt und auch national dieses Jahr wieder eine sehr konstante Saison abgeliefert hat", sagte der DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann. Außerdem käme dadurch "mindestens ein Berliner beim Pokalfinale zum Einsatz." Zwayer feiert am Tag des Pokal-Endspiels auch seinen 37. Geburtstag. Der Referee wurde in dieser Woche zudem als Videoassistent für die Fußball-WM in Russland nominiert.

Für das Frauen-Endspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayern München nominierte der DFB die Schiedsrichterin Sandra Stolz. Dieses Finale findet ebenfalls am 19. Mai in Köln statt. (dpa)

Mitteilung des DFB

