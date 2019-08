vor 17 Min.

Videobeweis im DFB-Pokal erstmals bereits ab Achtelfinale

Der Videobeweis wird im DFB-Pokal in dieser Saison erstmals bereits ab dem Achtelfinale zum Einsatz kommen, teilte der DFB mit.

In den vergangenen beiden Jahren war das technische Hilfsmittel jeweils erst ab dem Viertelfinale angewendet worden. Wie in der Bundesliga verfolgen die Video-Assistenten die Spiele an Bildschirmen im Video-Assist-Center in Köln. (dpa)

DFB-Mitteilung

