Arminia Bielefeld - Hamburger SV DFB-Pokal 23/24: Übertragung live heute im TV und Stream

Arminia Bielefeld spielt gegen den HSV in der 2. DFB-Pokalrunde 23/24. Wir informieren Sie über die Übertragung live im TV und Stream, Anstoß und die Bilanz.

Der HSV spielt in der 2. Runde des DFB-Pokals 2023/24 bei Arminia Bielefeld in der Schüco Arena. Der Hamburger SV spielt in der 2. Bundesliga, während die Bielefelder vergangene Saison aus dieser abgestiegen sind und aktuell in der 3. Liga Fußball spielen. Auf dem Weg in Pokalrunde Nummer Zwei kämpfte sich die Arminia aus Bielefeld bis ins Elfmeterschießen gegen Bundesligist VfL Bochum, wo am Ende ein 4:1 Sieg erzielt werden konnte. Der Hamburger SV schaffte es ebenfalls nicht in den regulären 90 Minuten einen Sieg einzufahren. Die Hamburger gewannen in der Verlängerung mit 4:3 bei Rot-Weiss Essen.

Sie wollen mehr zum Spiel, der Live-Übertragung im TV und Stream, sowie dem Termin und Anstoß erfahren? All das können Sie hier im Artikel bei uns nachlesen. Außerdem bieten wir allen Interessierten einen Live-Ticker zum DFB-Pokalspiel Bielefeld gegen HSV an.

Arminia Bielefeld vs. Hamburger SV im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Aus dem Spielplan des DFB-Pokals in der Saison 23/24 lässt sich entnehmen, dass die Pokalpartien der 2. Runde heute am Dienstag, den 31. Oktober 2023 und am Mittwoch, den 1. November 2023 ausgespielt werden. Das Matchup zwischen Bielefeld und Hamburg ist am ersten der beiden Pokaltage, dem 31. Oktober. Die Uhrzeit zum Anstoß ist 20.45 Uhr - dann rollt der Ball in der Bielefelder Schüco Arena.

Bielefeld - HSV live im TV und Stream: Übertragung der 2. Runde im DFB-Pokal

Sie möchten die Partie Arminia Bielefeld gegen den HSV live im Fernsehen sehen? Dann benötigen Sie ein Abonnement des Bezahlsenders Sky. Die Übertragung der DFB-Pokal-Spiele 2023/24 wird komplett von Sky übernommen. Hier können alle Pokalspiele live im TV oder Stream gesehen werden. Der Pay-TV Sender hat seit mehreren Jahren die Rechte am DFB-Pokal.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit einzelne Spiele des DFB-Pokal kostenfrei im TV zu sehen, nämlich in der ARD und dem ZDF. Dies sind aber nur ausgewählte Spiele und Bielefeld gegen Hamburg gehört nicht dazu. Fußballfans haben außerdem die Möglichkeit online in der Mediathek des Sportstudios eine Zusammenfassung des Spiels zu sehen.

Hier sind nochmal alle Fakten zum Pokalmatch in der Übersicht:

Spiel: Arminia Bielefeld - Hamburger SV , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde Datum: 31. Oktober 2023

31. Oktober 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Schüco Arena, Bielefeld

Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 23/24: Arminia - HSV live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Tore, Elfmeter, Fouls und Karten: Ein Pokalspiel kann so einige Highlights bieten. Sie können das Spiel nicht im Fernsehen live sehen? Dann nutzen Sie als Alternative Möglichkeit den Live-Ticker der Augsburger Allgemeinen. Hier kann das Spiel zwischen Bielefeld und Hamburg in Echtzeit mitverfolgt werden, ebenso wie alle anderen DFB-Pokalspiele.

Arminia Bielefeld gegen Hamburger SV im DFB-Pokal 23/24: Bilanz und Infos

Die letzten Aufeinandertreffen im DFB-Pokal zwischen Bielefeld und Hamburg sind lange her. Zuletzt spielten die Teams 1995 im Pokalwettbewerb gegeneinander, wo Bielefeld mit 2:1 siegreich war. Davor spielte man laut Fussballdaten.de zum ersten Mal 1978 im DFB-Pokal gegeneinander. Somit gab es bisher zwei Pokalpartien zwischen den Teams. In beiden Spielen unterlag der HSV den Ostwestfalen aus Bielefeld, jeweils mit 1:2. Die Torbilanz lautet nach zwei Pokalspielen 4:2 für Arminia Bielefeld.