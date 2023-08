FC Augsburg von Fans nach Pokal-Blamage ausgepfiffen

Die Enttäuschung beim FC Augsburg ist riesig. Die SpVgg Unterhaching aus der 3. Liga wirft den Bundesligisten aus dem DFB-Pokal. Die mitgereisten Fans reagieren gereizt.

Nach der Blamage im DFB-Pokal bei Drittligist SpVgg Unterhaching hat sich der FC Augsburg einem aufgeheizten Austausch mit seinen mitgereisten Fans gestellt.

Unter Pfiffen liefen Spieler und Verantwortliche des Bundesligisten nach dem 0:2 (0:1) zu den rund 4000 bitter enttäuschten Anhängern und sprachen mit ihnen. "Pfiffe, aber auch unschöne Worte" hätten sie abbekommen, berichtete Mittelfeldspieler Niklas Dorsch. "Mit dem Gespräch mit den Jungs gab es aber auch Applaus, was gut war, was wichtig ist. Dieser Austausch ist wichtig, dass die Fans auch merken, dass keiner mit Absicht so ein Spiel abliefert, sondern jeder das absolute Verlangen nach Erfolg hat."

Maaßen: "Ein Stück weit sprachlos"

Trainer Enrico Maaßen war nach dem Blitz-Aus bei Sommerwetter konsterniert. "Wir sind brutal enttäuscht, traurig, ein Stück weit sprachlos, weil das so nicht zu erwarten war", sagte er eine Woche vor dem Bundesligastart gegen Borussia Mönchengladbach. "Das ist mehr als ein Warnschuss, dass wir uns in der Liga deutlich zu steigern haben."

Die Reaktion der aufgebrachten Anhänger konnte Maaßen nachvollziehen. "Ich verstehe die Enttäuschung der Fans, sie tun mir am meisten leid", befand der Augsburger Coach. "Die brüten da in ihrem Käfig und peitschen uns nach vorne."

(dpa)