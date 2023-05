Orban: Erneuter Finaleinzug für RB Leipzig wäre "Riesending"

Vor dem DFB-Pokal-Duell mit dem SC Freiburg hat Kapitän Willi Orban die enorme Bedeutung des Halbfinals für RB Leipzig betont.

"Wir haben die Riesenchance, zum vierten Mal in fünf Jahren ins Finale einzuziehen. Wenn wir das schaffen, wäre das ein Riesending. Der Pokalsieg 2022 war ein erster Schritt in Sachen Titel, aber wir sind noch hungrig", sagte Orban in einem "Kicker"-Interview.

Als Favorit will Orban den Titelverteidiger nicht bezeichnen. Die Chancen stünden 50:50, sagte er. "Wenn wir im Vergleich mit Freiburg nach Marktwerten auf dem Papier gehen, sind wir vorne, aber wenn das Spiel angepfiffen wird, zählt das nicht. Es zählt, wer es mehr will und wer bereit ist, zu leiden." Das Halbfinale in Freiburg wird am Abend um 20.45 Uhr angepfiffen.

(dpa)