Paderborn freut sich auf "magische Nacht" im DFB-Pokal

Paderborns Chelsea-Neuzugang Bashir Humphreys steht im DFB-Pokalspiel des Fußball-Zweitligisten gegen den VfB Stuttgart erstmals im Kader seines neuen Clubs.

"So einen fantastischen Jungen habe ich selten erlebt. Er ist eine absolute Frohnatur und sehr kommunikativ", lobte SCP-Trainer Lukas Kwasniok den Innenverteidiger. Kwasniok kündigte an, dass er bei seiner Aufstellung im Vergleich zum 1:0-Sieg seines Teams beim Karlsruher SC am vergangenen Freitag rotieren werde.

Paderborn hatte die Verpflichtung von Humphreys am Freitag bekanntgegeben. Beim FC Chelsea hatte der 19-Jährige überwiegend im Nachwuchs gespielt.

Kwasniok und seine Mannschaft freuen sich auf die Achtelfinalbegegnung an diesem Dienstag (18.00 Uhr/Sky). "Wir sind gewappnet und gerüstet für ein gutes Spiel." Der Club freue sich auf eine "magische Nacht", sagte Kwasniok.

(dpa)