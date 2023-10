Viertligist verblüfft: Homburg schmeißt Fürth raus

Die zweite Pokalrunde hat die erste große Überraschung: Ein Viertligist aus dem Saarland kann völlig unerwartet für das Achtelfinale planen.

Der FC 08 Homburg hat im DFB-Pokal die nächste Überraschung geschafft und nach Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 auch Zweitligist Greuther Fürth besiegt.

Die Saarländer setzten sich mit 2:1 (1:0) durch und stehen damit vollkommen unerwartet im Achtelfinale, das am 5. und 6. Dezember ausgespielt wird. Homburg wird dann als Amateurclub erneut Heimrecht genießen und wieder gegen einen Profivertreter antreten dürfen.

Fabian Eisele (31. Minute) und Joker Phil Harres (83.) erzielten die Tore für den Regionalligisten. Der Siegtreffer gelang über einen einfachen Konter, den Homburg präzise und dynamisch ausspielte. Die Gäste aus Franken hatten zwischenzeitlich durch Branimir Hrgota (52.) ausgeglichen, doch insgesamt kam zu wenig. Mittelfeldspieler Julian Green hätte kurz nach dem Ausgleich beinahe die Fürther Führung erzielt, scheiterte aber am starken Schlussmann Tom Kretzschmar.

Homburg scheiterte vor dieser Saison fünfmal in Serie in der ersten Pokal-Hauptrunde. Nach den Siegen über Darmstadt und Fürth darf der Club nun von einer Sensation träumen, wie sie Rivale 1. FC Saarbrücken in der Saison 2019/20 mit dem Halbfinaleinzug geschafft hat. Homburg schaffte es in der Saison 1995/96 ins Viertelfinale, verlor dann aber gegen den 1. FC Kaiserslautern.

(dpa)