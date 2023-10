DFB-Pokal im Free-TV: 1. FC Saarbrücken - Bayern München morgen live im Fernsehen und Stream sehen

Im DFB-Pokal lässt sich das Spiel Saarbrücken gegen FC Bayern live im Free-TV und Stream sehen. Hier gibt es Infos rund um Übertragung, Live-Ticker und Termin.

Der DFB-Pokal der Saison 23/24 geht in die zweite Runde des Wettbewerbs. Hier treffen der 1. FC Saarbrücken und der FC Bayern München aufeinander. In Runde 1 spielte das Team aus Saarbrücken gegen den eine Liga höher spielenden Karlsruher SC. Zu Hause konnte mit einem 2:1 Sieg das Weiterkommen gesichert werden.

Der deutsche Rekordmeister spielte, anstatt wie die anderen Teams zum Saisonstart im August, erst vor wenigen Wochen Ende September. Die Bayern traten am ersten Pokalwochenende nämlich gegen RB Leipzig im deutschen Supercup an. Somit wurde das erste Spiel im DFB-Pokal nachgeholt, wo man bei Preußen Münster souverän mit 4:0 siegte.

Bei uns erhalten Sie alle Infos zum DFB-Pokalspiel zwischen Saarbrücken und Bayern: Datum, Uhrzeit sowie wo das Spiel im TV oder Stream verfolgt werden kann. Zusätzlich bieten wir Infos über unseren Live-Ticker, welcher Ihnen in Echtzeit alle sportlichen Highlights liefert.

Saarbrücken - Bayern im DFB-Pokal 23/24: Termin und Anstoß

Die zweite Runde des Pokals der Saison 2023/24 beginnt laut Spielplan beim DFB-Pokal am Dienstag, dem 31. Oktober 2023. Einen Tag später wird die Partie zwischen Saarbrücken und dem FC Bayern ausgetragen.

Das Match wird am morgen am 1. November um 20.45 Uhr in Saarbrücken angepfiffen. Spielort der Pokalpartie ist das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Übertragung der 2. Runde im DFB-Pokal: Saarbrücken vs. FC Bayern live im TV und Stream

Das DFB-Pokal-Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern wird nicht ausschließlich von Sky übertragen. In der Saison 23/24 verfügt Sky zwar über die exklusiven Rechte zur Übertragung der DFB-Pokal-Spiele 23/24, doch bestimmte DFB-Pokalbegegnungen sind Teil des Programms der öffentlich-rechtlichen Sender, nämlich ARD und ZDF, und können frei empfangen werden. In diesem Fall wird die Pokalpartie kostenfrei im Ersten übertragen.

Um das Spiel nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Live-Stream zu verfolgen, ist ein entsprechendes Abo bei Sky erforderlich. Darüber hinaus bietet auch die ARD einen Online-Stream an. Somit ist die Begegnung sowohl in Pay-TV als auch im Free-TV sowie über die entsprechenden Streaming-Plattformen verfügbar.

Hier folgen noch einmal die wichtigsten Infos zum Spiel zwischen Saarbrücken und München in der Übersicht:

Spiel: 1. FC Saarbrücken - Bayern München , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde Datum: 1. November 2023

1. November 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Ludwigsparkstadion , Saarbrücken

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky/ ARD

FC Saarbrücken gegen Bayern München im DFB-Pokal 23/24: Aufstellung, Tore und Ergebnis - alle Infos im Live-Ticker

Mit unserem Live-Ticker verfolgen Fußballfans als Alternative zu Sky alle Augenblicke der DFB-Pokal-Saison 2023/24. Vom Anstoß mit den Mannschaftsaufstellungen bis zu den Toren, Verwarnungen und dem abschließenden Ergebnis besteht die Möglichkeit, das sportliche Geschehen in Echtzeit mitzulesen. Dies gilt für das Spiel von Saarbrücken gegen Bayern München, sowie für jedes andere Pokalspiel.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

1. FC Saarbrücken - FC Bayern München: Bilanz und Infos im DFB-Pokal

Auch wenn das letzte Aufeinandertreffen des FC Bayern und des 1. FC Saarbrücken etwas her ist, spielten beide schon viermal im Pokal gegeneinander. 1993 traf man zuletzt in der Liga aufeinander, 1985 war das letzte Pokalduell.

Die Münchner haben alle der vier DFB-Pokal-Spiele siegreich beendet, weshalb Saarbrücken noch auf ihren ersten Sieg in dieser Begegnung wartet. Die Tordifferenz aus diesen Spielen spricht mit einem Verhältnis von 11:4 ebenfalls klar für Bayern.

Am 1. November 2023 werden die beiden Mannschaften im Pokal zum fünften Mal aufeinandertreffen, wobei der 20-fache Pokalsieger aus Bayern nicht nur aufgrund der Statistik als klarer Favorit in dieses Spiel geht.