DFB-Pokal 23/24: FC Homburg - Greuther Fürth heute live im TV und Stream

Im DFB-Pokal trifft der FC Homburg auf Greuther Fürth. Hier finden Sie alle Infos rund um die Übertragung im TV und Stream, den Termin und einen Live-Ticker.

Der DFB-Pokal der Saison 23/24 geht in die zweite Runde des Wettbewerbs. Hier treffen heute der FC 08 Homburg und die SpVgg Greuther Fürth aufeinander. In Runde 1 spielte das Team aus Fürth gegen den Hallescher FC und gewann die Partie auswärts mit 0:1. Der FC Homburg setzte sich am Ende mit einem klaren 3:0 gegen Bundesligist SV Darmstadt durch.

Beide Teams kommen aus dem Süden Deutschlands. Der FC 08 Homburg spielt in der Regionalliga Südwest, während Greuther Fürth in der 2. Bundesliga spielt. Somit trennen die beiden Vereine zwei Spielklassen. Ob Homburg nach dem Sieg in der ersten Pokalrunde nochmal einen höherklassigen Gegner ärgern kann? Der Sieg gegen Darmstadt war das erste Weiterkommen des Vereins über Runde 1 seit 1995/96.

Bei uns erhalten Sie alle Infos zum DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Homburg und Greuther Fürth: Datum, Uhrzeit sowie wo das Spiel im TV oder Stream verfolgt werden kann. Zusätzlich bieten wir Infos über unseren Live-Ticker, welcher Ihnen in Echtzeit alle sportlichen Highlights liefert.

FC Homburg - Greuther Fürth im DFB-Pokal 23/24: Termin und Anstoß

Die zweite Runde des Pokals der Saison 2023/24 beginnt gemäß dem Spielplan des DFB-Pokals heute am Dienstag, dem 31. Oktober 2023. An diesem Tag wird auch direkt die Partie zwischen Homburg und Fürth ausgetragen. Das Match wird am genannten Dienstag um 18 Uhr in Homburg bei Saarbrücken angepfiffen.

Als Spielort für dieses Aufeinandertreffen dient das Heimstadion des FC 08, das Waldstadion Homburg.

Übertragung der 2. Runde im DFB-Pokal: FC Homburg gegen Greuther Fürth live im TV und Stream

Das DFB-Pokal-Duell zwischen dem FC Homburg und Fürth wird ausschließlich von Sky, dem Pay-TV-Anbieter, übertragen. In der Saison 23/24 verfügt Sky über die exklusiven Rechte zur Übertragung der DFB-Pokal-Spiele 23/24. Aus diesem Grund wird diese Partie auch nicht im Free-TV ausgestrahlt. Denn lediglich ausgewählte Begegnungen des DFB-Pokals sind im Programm der öffentlich-rechtlichen Sender, wie ARD und ZDF, frei empfangbar.

Um das Spiel nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Live-Stream zu verfolgen, ist ein entsprechendes Abonnement bei Sky erforderlich.

Hier sind noch einmal alle wichtigen Informationen zum DFB-Pokal-Spiel zwischen Homburg und Greuther Fürth kompakt zusammengefasst:

Spiel: FC 08 Homburg - Spvgg Greuther Fürth , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde

FC 08 - Spvgg , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde Datum: 31. Oktober 2023

31. Oktober 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Waldstadion, Homburg /Saar

Waldstadion, /Saar Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Homburg - Fürth im DFB-Pokal 23/24: Aufstellung, Tore und Ergebnis - alle Infos im Live-Ticker

Erleben Sie mit unserem Live-Ticker der Augsburger Allgemeinen alle spannenden Momente des DFB-Pokals in der Saison 23/24. Wir ermöglichen es Ihnen, das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Homburg und Greuther Fürth sowie sämtliche anderen DFB-Pokal-Spiele in Echtzeit kostenfrei zu verfolgen. Somit bleiben Ihnen keine Höhepunkte des Spiels verborgen und Sie sind stets über die neuesten Ergebnisse informiert.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

FC Homburg vs. Greuther Fürth: Bilanz und Infos im DFB-Pokal

Der FC Homburg und die Kleeblätter aus Fürth, wie die Mannschaft auch genannt wird, treffen im DFB-Pokal das erste Mal aufeinander. Somit gibt es zu diesem Wettbewerb keinen statistischen Direktvergleich der beiden Teams.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften liegt lange zurück: Laut Fussballdaten.de spielten die Teams zuletzt 1981 gegeneinander, damals noch in der 2. Bundesliga Süd. Insgesamt duellierten sich Homburg und Fürth 14 Mal auf dem Fußballplatz - mit der besseren Bilanz für die Homburger. Sieben Mal konnte der FC 08 einen Sieg einfahren, Fürth hingegen nur vier Mal. Drei Mal endete das Spiel zwischen den Teams Unentschieden. Auch das Torverhältnis fällt zugunsten der Homburger aus: 23:17 für die Saarländer.