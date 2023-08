DFB-Pokal 23/24: FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg live im TV und Stream

Im DFB-Pokal spielt der FC Oberneuland gegen den 1. FC Nürnberg. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung im TV und Stream, den Termin und einen Live-Ticker.

Der August steht ganz im Zeichen der neuen Fußball-Saison, wenn unter anderem die ersten Spiele des DFB-Pokals der Saison 23/24 beginnen. Über mehrere Tage hinweg werden die Begegnungen der ersten DFB-Pokal-Runde ausgetragen, in der sich Amateurvereine gegen gestandene Profimannschaften aus der Bundesliga behaupten können. In dieser spannenden Runde trifft der FC Oberneuland, ein ambitionierter Amateurverein, in der 1. Runde auf den 1. FC Nürnberg, ein Team aus der 2. Bundesliga.

Wir beantworten folgende Fragen zum Pokal-Spiel: Wann genau findet das Match statt und wo kann man es verfolgen? Gibt es eine Übertragung im Free-TV? Wir haben alle Informationen für Sie zusammengestellt: Die Übertragung im Free-TV und Stream, den genauen Termin und die Uhrzeit des Spiels. Darüber hinaus bieten wir Ihnen unseren Live-Ticker für das DFB-Pokal-Spiel an, der Ihnen in Echtzeit alle Spiel-Highlights liefert.

FC Oberneuland vs. 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Am 11. August 2023 beginnt laut dem Spielplan des DFB-Pokal 23/24 die 1. Runde der neuen Pokal-Saison. An dem Wochenende steht auch das Spiel zwischen dem FC Oberneuland und dem 1. FC Nürnberg auf dem Programm. Der Anpfiff erfolgt am Samstag, 12. August, um 15.30 Uhr in der Marko Mock Arena. Dies ist das Heimstadion von Oberneuland, welches direkt bei Bremen liegt. Als unterklassiger Verein hat der FC Oberneuland Heimrecht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Neben Nürnberg treten am 12. August auch weitere traditionsreiche Bundesliga-Clubs wie Dortmund oder Leverkusen gegen Amateur-Vereine an. Der große Nachbar des FC Oberneuland, der SV Werder Bremen, spielt ebenfalls am Samstag, 12. August, um 15.30 Uhr gegen den FC Viktoria Köln. Vielleicht gibt es durch ein Weiterkommen beider Bremer Mannschaften ein Stadt-Derby in einer der nächsten Runden des diesährigen DFB-Pokals?

FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal

Der DFB-Pokal der Saison 23/24 wird teilweise von ARD und ZDF im Free-TV übertragen. Das Duell zwischen dem FC Oberneuland und dem 1. FC Nürnberg gehört aber nicht dazu.

Die Übertragung der DFB-Pokal-Spiele der Saison 23/24 liegt größtenteils in den Händen von Sky. Dort können alle 63 Spiele bis zum Finale im nächsten Jahr verfolgt werden. Sky hat seit vielen Jahren die Rechte zur Übertragung. Nur ausgewählte Spiele werden im Ersten Und Zweiten live und kostenfrei übertragen. Um Sky empfangen zu können, benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement, das monatlich 20 Euro kostet. Zusätzlich können alle Spiele auch über den Streaming-Service WOW von Sky gestreamt werden, sofern man auch hier ein entsprechendes Abonnement besitzt.

Hier sind alle wichtigen Informationen zum Spiel FC Oberneuland gegen 1. FC Nürnberg noch einmal kompakt zusammengefasst:

Spiel: FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: 12. August 2023

12. August 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Marko Mock Arena, Bremen

Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky und WOW

DFB-Pokal 23/24: FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Sie wollen keine Minute der DFB-Pokal-Spiele 23/24 verpassen? Nicht alle Spiele sind im Free-TV verfügbar, daher benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement, um alle Spiele live zu sehen. Wir bieten Ihnen auch ohne ein Sky-Abo die Möglichkeit, sowohl das Spiel FC Oberneuland gegen 1. FC Nürnberg als auch alle anderen DFB-Pokal-Spiele in Echtzeit über unseren kostenlosen Live-Ticker zu verfolgen. Der Live-Ticker zeigt nicht nur jedes Tor und alle Höhepunkte auf dem Spielfeld, sondern liefert auch Informationen zur Team-Aufstellung und einen umfassenden Überblick über alle Ergebnisse. Besuchen Sie unser Datencenter, um alle wichtigen Informationen zum Match zu erhalten:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

FC Oberneuland vs. 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal 23/24: Bilanz und Infos

Der FC Oberneuland spielt in der fünfthöchsten Liga des deutschen Fußballs, genauergesagt der Bremen-Liga. Gegen den 1. FC Nürnberg kommt es das erste Mal zum Aufeinandertreffen im Pokal. Nach zwei Jahren ohne Teilnahme am DFB-Pokal, ist der Amateurverein durch den Gewinn des Landespokals Bremen dieses Jahr wieder qualifiziert. In den letzten Jahren hatten sie zwei Auftritte gegen höherklassige Teams im DFB-Pokal. In der Saison 2019/2020 trafen sie auf den Zweitligisten SV Darmstadt 98 und verloren mit 0:5. In der Saison 2020/2021 trafen sie auf Borussia Mönchengladbach und unterlagen mit 0:8.

Der 1. FC Nürnberg ist ein traditionsreicher Fußballverein, der derzeit in der 2. Bundesliga spielt. Im DFB-Pokal hat der Club insgesamt vier Pokalsiege zu verzeichnen. Der letzte Gewinn des DFB-Pokals war in der Saison 2006/2007. In den letzten Jahren waren die Auftritte des 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal wechselhaft. In der Saison 2019/2020 erreichten sie die zweite Runde, wo sie gegen den Hamburger SV mit 1:4 verloren. In der Saison 2020/2021 schieden sie bereits in der ersten Runde gegen den RB Leipzig mit einer 0:3-Niederlage aus. Als Verein mit einer langen Tradition und Erfahrung auf höherem Niveau geht der 1. FC Nürnberg als klarer Favorit in das Duell mit dem FC Oberneuland.