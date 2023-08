DFB-Pokal 2023/24: Rot-Weiss Essen vs. HSV - Übertragung live im TV und Stream

Im DFB-Pokal treffen Rot-Weiss Essen und der Hamburger SV aufeinander. Hier gibt es alles zur Übertragung der Partie im Free-TV, Stream, Live-Ticker, Termin und Uhrzeit.

Im August startet die neue Fußball-Saison, neben den ersten Spielen in der Bundesliga steht auch die erste Runde des DFB-Pokals der Saison 23/24 an. Von Freitag, den 11. August, bis Montag, den 14. August, finden fast alle Spiele der ersten DFB-Pokalrunde statt. Nur der FC Bayern München und RB Leipzig spielen ihre jeweiligen Begegnungen erst im September, da diese als deutscher Meister und Pokalsieger an dem Wochenende den deutschen Supercup ausspielen. Alle übrigen Mannschaften bestreiten ihre Partien in dem genannten Zeitraum, so auch Rot-Weiss Essen und der Hamburger SV, welche in der 1. Runde aufeinandertreffen.

Hier erfahren Sie alle wichtigen Infos um die Partie des Hamburger SV gegen Rot-Weiss Essen: Das genaue Datum, die Uhrzeit, die Übertragung im Free-TV und im Stream sowie alle weiteren Infos rund um die Partie. Darüber hinaus bieten wir Ihnen unseren Live-Ticker zum DFB-Pokalspiel an, der Ihnen in Echtzeit alle wichtigen Spiel-Highlights liefert.

Rot-Weiss Essen vs. Hamburger SV im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Die ersten Spiele des DFB-Pokal 23/24 werden am Freitag, den 11. August 2023, angepfiffen. Laut Spielplan des DFB-Pokals 23/24 startet das Spiel Rot-Weiss Essen gegen Hamburger SV am Sonntag, dem 13. August. Der Anstoß ist um 13 Uhr im Heimstadion von RW Essen, dem Stadion an der Hafenstraße.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

RW Essen - HSV live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal

Die Partie wird leider nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragung der DFB-Pokal-Spiele der Saison 23/24 übernimmt nämlich fast ausschließlich Sky. Nur ein kleiner Teil der insgesamt 63 DFB-Pokal-Spiele der Saison 23/24 werden ohne ein Abonnement frei empfangbar im ARD und ZDF zu sehen sein.

Um den Privatsender Sky zu empfangen, ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, das monatlich mindestens 20 Euro kostet. Mit einem solchen Abonnement erhält man auch Zugriff auf den Stream von Sky. Eine alternative Möglichkeit besteht darin, das Spiel auf der Streaming-Plattform WOW anzusehen, die Teil von Sky ist.

Hier sind alle wichtigen Informationen zum DFB-Pokal-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem Hamburger SV noch einmal zusammengefasst:

Spiel: Rot-Weiss Essen - Hamburger SV , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: 13. August 2023

13. August 2023 Uhrzeit : 13.00 Uhr

13.00 Uhr Ort: Stadion an der Hafenstraße, Essen

Stadion an der Hafenstraße, Essen Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky und WOW

DFB-Pokal 23/24: Rot-Weiss Essen - Hamburger SV - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Die neue Pokalsaison verspricht mit Sicherheit wieder viele spannende Spiele, doch nicht alle werden im Free-TV übertragen. Um alle Spiele live zu verfolgen, benötigen Sie oft ein kostenpflichtiges Abonnement. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sowohl das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem Hamburger SV als auch alle anderen DFB-Pokal-Spiele in Echtzeit über unseren kostenlosen Live-Ticker zu verfolgen. Sie verpassen kein Tor und erhalten alle Höhepunkte des Spiels als Kommentar sowie Informationen zur Team-Aufstellung und einen umfassenden Überblick über alle Ergebnisse.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

RW Essen vs. Hamburger SV im DFB-Pokal 23/24: Bilanz und Infos

Bislang haben sich Rot-Weiss Essen und der Hamburger SV in insgesamt 19 Spielen duelliert - 14 Mal in der Bundesliga und fünf Mal im DFB-Pokal. Die Bilanz: Drei Siege für RW Essen, sieben Mal Unentschieden und neun Siege für den HSV.

Die Ligapartien liegen schon eine Weile zurück, als RW Essen noch höherklassiger mitgespielt hat. Mittlerweile spielt das Team aus dem Ruhrpott in der 3. Liga und hat sich dort nach finanziellen Schwierigkeiten wieder sportlich stabilisiert. Der HSV tritt nun das sechste Jahr in Folge in der 2. Bundesliga an, beim letzten Aufeinandertreffen im Jahr 2008 spielten die Hamburger noch in der 1. Bundesliga. Damals konnte sich der HSV mit einem 3:0 Sieg auswärts durchsetzten.