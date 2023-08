DFB-Pokal 23/24: Rot-Weiss Koblenz - Kaiserslautern live im TV und Stream

Im DFB-Pokal treffen Rot-Weiss Koblenz und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander. Hier gibt es alles zur Übertragung der Partie im Free-TV, Stream, Live-Ticker, Termin und Uhrzeit.

Die Fußball-Saison startet wieder! Im August stehen nicht nur die ersten Spiele in der Bundesliga an, sondern auch die erste Runde des DFB-Pokals der Saison 23/24. Von Freitag, den 11. August, bis Montag, den 14. August, finden fast alle Partien der ersten Runde statt.

Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu der Partie des 1. FC Kaiserslautern gegen Rot-Weiss Koblenz, einschließlich des genauen Datums, der Uhrzeit, der Übertragung im Free-TV und im Stream sowie weiterer Details zur Begegnung. Zudem bieten wir Ihnen unseren Live-Ticker zum DFB-Pokalspiel an, der Ihnen in Echtzeit alle wichtigen Spiel-Highlights liefert.

RW Koblenz vs. Kaiserslautern im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan des DFB-Pokals 23/24 findet die Partie zwischen RW Koblenz und dem 1. FC Kaiserslautern morgen am Sonntag, dem 13. August, um 15:30 Uhr im Heimstadion von RW Koblenz statt. Hierbei handelt es sich um das Stadion Oberwerth.

Der FC Rot-Weiß Koblenz teilt sich mit der TuS Koblenz die Spielstätte, sodass Kaiserslautern an eine altbekannte Spielstätte zurückkehren wird. Vor allem in den 2000er Jahren bis 2010 spielten die Roten Teufel dort in der 2. Bundesliga gegen den TuS Koblenz.

RW Koblenz - Kaiserslautern live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal

Leider wird die Partie RW Koblenz gegen Kaiserslautern nicht im Free-TV übertragen. Die Übertragung der DFB-Pokal-Spiele 23/24 wird wie in den Jahren zuvor größtenteils von Sky übernommen - ein kostenpflichtiges Abo ist also erforderlich.

Einige wenige Spiele werden jedoch ohne Abonnement im ARD und ZDF zu sehen sein. Alternativ kann das Spiel auch über die Streaming-Plattform WOW, die Teil von Sky ist, angesehen werden. Hier sind alle wichtigen Informationen zum DFB-Pokal-Spiel für Sie zusammengefasst.

Spiel: FC Rot-Weiss Koblenz - 1. FC Kaiserslautern , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

FC Rot-Weiss - , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: 13. August 2023

13. August 2023 Uhrzeit : 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Stadion Oberwerth , Koblenz

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky und WOW

DFB-Pokal 23/24: RW Koblenz gegen FC Kaiserslautern - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Der DFB-Pokal ist oftmals ein spannender Wettbewerb, denn der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze Hier spielt "Groß gegen Klein". Somit sind Überraschungen möglich, doch nicht alle Partien werden im Free-TV übertragen. Verfolgen Sie alle spannenden Spiele der neuen Pokalsaison in Echtzeit über unseren kostenlosen Live-Ticker. Kein Tor und kein Highlight bleibt Ihnen so vorenthalten:

Rot-Weiss Koblenz vs. 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal 23/24: Bilanz und Infos

Der FC RW Koblenz und der 1. FC Kaiserslautern stehen sich das erste Mal im DFB-Pokal gegenüber. Rot-Weiß Koblenz ist in der vergangenen Saison aus der Regionalliga Südwest abgestiegen und spielt nun in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Dennoch hat sich das Team durch einen knappen 1:0-Finalsieg gegen den Bezirksligisten TuS Immendorf für den DFB-Pokal qualifiziert.

Für Koblenz wird die Partie eine Herausforderung: Der 1. FC Kaiserslautern spielt in der 2.Bundesliga und blickt auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück. Der Verein vom Betzenberg konnte bereits vier Mal deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger werden. Dieser Ruhm gehört allerdings eher der Vergangenheit an, die letzten drei Jahre war jeweils in der ersten Runde des Pokals Schluss. Trotzdem geht Kaiserslautern als Favorit in das Match.