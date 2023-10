DFB-Pokal St. Pauli - Schalke 04 live im Free-TV? Infos zur Übertragung

In Runde 2 des DFB-Pokals 23/24 spielt St. Pauli zuhause gegen Schalke 04. Hier finden Sie alle Infos zum Spiel rund um die Übertragung sowie einen Live-Ticker.

Der FC St. Pauli trifft in der 2. Runde des DFB-Pokal auf Schalke 04. Die beiden Teams kennen sich bereits gut aus der 2. Bundesliga. Dort begegneten sie sich diese Saison schon am 7. Spieltag. Wie nun im Pokal fand das Ligaspiel ebenfalls in St. Pauli statt. Hier gewann das Heimteam aus Hamburg mit 3:1 gegen die Schalker Mannschaft. Schalke 04 wird bemüht sein Revanche zu nehmen und das zweite Saisonspiel am Millerntor nicht auch zu verlieren.

In diesem Artikel finden Sie alle Infos zum DFB-Pokalspiel zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04. Wir informieren Sie über das Datum, die Uhrzeit des Anstoß sowie die Übertragung im TV und Stream. Außerdem bieten wir Ihnen hier unseren Live-Ticker an, welcher alle Highlights der Partie in Echtzeit bereit hält.

St. Pauli gegen Schalke im DFB-Pokal 23/24: Termin und Anstoß

Nach dem DFB-Pokal-Spielplan startet die 2. Runde der Saison 2023/24 am 31. Oktober 2023. Das Duell zwischen St. Pauli und Schalke ist für den selben Tag um 18 Uhr angesetzt, was ein Dienstag ist.

Als Austragungsort für dieses Spiel fungiert das Millerntor-Stadion, welches das Heimstadion des Hamburger Vereins FC St. Pauli ist.

2. Runde DFB-Pokal: Übertragung von FC St. Pauli - Schalke 04 live im TV und Stream

Die Übertragung des DFB-Pokal-Duells zwischen dem FC St. Pauli und Schalke 04 erfolgt exklusiv durch den bekannten Pay-TV-Anbieter Sky. Auch für die Saison 2023/24 übernimmt Sky nahezu vollständig die Übertragung der DFB-Pokal-Spiele. Ein paar Spiele jeder Pokalrunde werden im Free-TV gezeigt. Diese ausgewählten Begegnungen sind kostenfrei über die öffentlich-rechtlichen Sender im Ersten und dem ZDF zugänglich.

Das Spiel zwischen Schalke und St. Pauli zählt nicht dazu. Um das Spiel live in der Übertragung zu verfolgen, sei es im Fernsehen oder per Live-Stream, ist also ein Sky-Abo erforderlich.

Hier sind nochmal die wesentlichen Informationen zum DFB-Pokal-Spiel zwischen St. Pauli und Schalke in der Übersicht:

Spiel: FC St. Pauli - FC Schalke 04 , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde Datum: 31. Oktober 2023

31. Oktober 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Millerntor , Hamburg

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

FC St. Pauli vs. FC Schalke 04 im DFB-Pokal 23/24: Aufstellung, Tore und Ergebnis - alle Infos im Live-Ticker

Verfolgen Sie sämtliche DFB-Pokal-Spiele der Saison 23/24 in Echtzeit mit unserem Live-Ticker von der Augsburger Allgemeinen. Dies beinhaltet auch das Duell zwischen dem FC St. Pauli und Schalke 04. Der Service ist kostenfrei und informiert Sie immer über alle Spielmomente, um sicherzustellen, dass Ihnen keine Highlights entgehen.

FC St. Pauli - Schalke 04: Bilanz und Infos im DFB-Pokal

Während Schalke 04 und der FC St. Pauli in den letzten Jahren mehrmals in der 2. Bundesliga gegeneinander spielten, trafen die Teams im DFB-Pokal erst einmal aufeinander.

Das erste und bisher letzte Pokalspiel war im Jahr 2000. Dort konnte sich der FC Schalke mit 3:1 bei St. Pauli siegreich durchsetzen, nachdem das Spiel zunächst mit 1:1 in die Verlängerung ging. Laut der Seite Fussballdaten.de ist demnach auch wenig überraschend die Torbilanz im Pokal pro Schalke 04. Insgesamt spielten die Hamburger bisher 16 Mal gegen die Gelsenkirchener. Schalke gewann neun dieser Partien, das Pokalspiel mitgerechnet, und St. Pauli vier Mal.