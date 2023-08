SV Elversberg - 1. FSV Mainz 05 DFB-Pokal 23/24: Übertragung live im TV und Stream

Das DFB-Pokalspiel zwischen Elversberg und Mainz 05 läuft live im TV und Stream. Alle Infos zur Übertragung, den Termin und einen Live-Ticker finden Sie hier.

Im August startet neben den ersten Spielen in der Bundesliga auch der DFB-Pokal der Saison 23/24. Dieser läutet mit der 1. Runde des Wettbewerbs die neue Fußball-Saison ein. Hier haben außerdem viele Amateurvereine die Chance, sich gegen Profimannschaften aus der Bundesliga zu beweisen. Allerdings gibt es auch direkt einige Begegnungen zwischen Teams aus der 1. und 2. Bundesliga: Der SV Elversberg, der neu in der 2. Bundesliga spielt, trifft auf den etablierten Bundesligisten Mainz 05.

Das genaue Datum, die Uhrzeit und alle Infos rund um die Übertragung im Free-TV und im Stream sind bekannt. Wir haben alle Informationen des Spiels für Sie zusammengestellt. Darüber hinaus bieten wir Ihnen unseren Live-Ticker für das DFB-Pokalspiel an, der Ihnen in Echtzeit alle wichtigen Spiel-Highlights liefert.

SV Elversberg vs. 1. FSV Mainz 05 im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Am Freitag, den 11. August 2023, ging die 1. Runde des DFB-Pokal los. Einen Tag später, heute am 12. August, findet das Spiel zwischen dem SV Elversberg und 1. FSV Mainz 05 statt. Gemäß dem Spielplan des DFB-Pokal 23/24 startet das Spiel um 18 Uhr und wird voraussichtlich im heimischen Stadion des SV Elversberg ausgetragen, der URSAPHARM-Arena. Durch den Aufstieg in die 2. Bundesliga wird das Stadion im Saarland aktuell umgebaut, um die Anforderungen der DFL (Deutsche Fußball Liga) zu erfüllen. Daher befindet sich das Stadion im Umbau, welcher bis 2025 final abgeschlossen werden soll. Bis dahin wartet der Verein auf eine Ausnahmegenehmigung der DFL. Das erste Heimspiel der neuen Saison muss Elversberg auf jeden Fall in das Ludwigsparkstadion des Lokalrivalen aus Saarbrücken ausweichen.

SV Elversberg - 1. FSV Mainz 05 live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal

Die Übertragung der DFB-Pokal-Spiele der Saison 23/24 übernimmt zum Großteil der PrivatsenderSky. Das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Nur ein kleiner Teil der insgesamt 63 Pokal-Spiele der Saison 23/24 werden ohne ein Abonnement von ARD und ZDF übertragen.

Für den Empfang von Sky ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich, das monatlich mindestens 20 Euro kostet. Mit einem solchen Abonnement hat man auch Zugriff auf den Stream bei Sky. Alternativ lässt sich die Partie auch auf der Streaming-Plattform WOW sehen.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum DFB-Pokal-Spiel des SV Elversberg gegen den 1. FSV Mainz 05 noch einmal zusammengefasst und im Überblick:

Spiel: SV Elversberg - 1. FSV Mainz 05 , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: 12. August 2023

12. August 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Elversberg

URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky und WOW

DFB-Pokal 23/24: SV Elversberg - 1. FSV Mainz 05 live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Der DFB-Pokal 23/24 bietet spannende Spiele, von denen nicht alle im Free-TV übertragen werden. Doch keine Sorge, wenn Sie kein Sky-Abo haben! Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sowohl das Spiel SV Elversberg gegen Mainz 05 als auch alle anderen DFB-Pokal-Spiele in Echtzeit über unseren kostenlosen Live-Ticker zu verfolgen. Der Live-Ticker liefert Ihnen nicht nur jedes Tor und alle weiteren Höhepunkte des Spiels, sondern auch Informationen zur Team-Aufstellung und einen umfassenden Überblick über alle Ergebnisse. Erhalten Sie alle wichtigen Informationen in unserem Datencenter:

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

SV Elversberg vs. 1. FSV Mainz 05 im DFB-Pokal 23/24: Bilanz und Infos

Der SV Elversberg und der FSV Mainz 05 haben vor zwei Jahren das erste Mal gegeneinander gespielt. Das Match fand ebenfalls in der ersten Runde des DFB-Pokals statt - mit dem besseren Ende für den Bundesligisten aus Mainz. Das Spiel war allerdings eng umkämpft und endete erst dramatisch im Elfmeterschießen. Das Team aus Elversberg führte sogar zweimal, doch Mainz kam jedes Mal zurück ins Spiel. Am Ende entschied erst der sechzehnte Elfmeter das Pokalspiel und der FSV Mainz 05 zog mit einem 8:7 Sieg in die 2. Runde des DFB-Pokals ein. Zwei Jahre später bekommt der frisch gebackene Zweitliga-Aufsteiger aus Elversberg nun die Chance zur Revanche.