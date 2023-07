DFB-Pokal-Übertragung: SV Oberachern - SC Freiburg live im TV und Stream

Im DFB-Pokal 23/24 spielt Oberachern gegen Freiburg. Hier gibt es alle Infos zu Termin, Uhrzeit und Übertragung des Spiels live im TV und Stream.

Die Fußball-Sommerpause endet im August, und somit beginnt der Ball wieder in ganz Europa zu rollen - in der Bundesliga und auch im DFB-Pokal 23/24. Vom 11. bis 14. August finden die ersten Pokalspiele statt. In der ersten Runde treffen unter anderem zwei Mannschaften aus Baden-Württemberg im Pokal aufeinander: Der SV Oberachern und der SC Freiburg.

Für das Spiel zwischen dem SV Oberachern und dem SC Freiburg haben wir alle wichtigen Informationen: Sie möchten wissen, wann das Spiel stattfindet? Wie und wo Sie es ansehen können? Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Spiels live im Fernsehen und Stream.

SV Oberachern vs. SC Freiburg im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem SV Oberachern und dem SC Freiburg ist nach dem Spielplan des DFB-Pokals 23/24 für Mitte August angesetzt. Die neue DFB-Pokal-Saison beginnt am 11. August 2023, nur zwei Tage später wird das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Oberachern und dem SC Freiburg stattfinden. Der 13. August 2023 markiert den ersten und direkt entscheidenden Spieltag für beide Teams. Der Anstoß zum Spiel ist für 15.30 Uhr terminiert.

Die Begegnung zwischen dem SV Oberachern und dem SC Freiburg ist von einer Besonderheit geprägt: Der Bundesligist aus Freiburg kehrt als Gast in seine ehemalige Wirkungsstätte zurück. Das Dreisamstadion, das 1954 eingeweiht wurde, diente bis 2021 als Heimspielstätte des SC Freiburg. Seitdem trägt das Bundesliga-Team seine Spiele im neu errichteten Europa-Park Stadion aus.

Für das Spiel gegen den Bundesligisten und Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg wird mit einer hohen Zuschauerzahl gerechnet, weshalb der Oberligist aus Baden-Württemberg in das Dreisamstadion ausweicht. Das eigentliche Heimstadion des SV Oberachern, der Sportplatz am Waldsee, bietet nämlich nur Platz für 1.500 Zuschauer.

SV Oberachern - SC Freiburg live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal

Für Fußballfans, die sich auf die Übertragung der DFB-Pokal-Spiele der Saison 23/24 im Free-TV gefreut haben, gibt es leider schlechte Neuigkeiten: Der Großteil der Spiele wird ausschließlich auf dem Bezahlfernsehsender Sky zu sehen sein. Lediglich 15 Partien werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen, darunter die beiden Halbfinalspiele sowie das Endspiel. Leider zählt das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Oberachern und dem SC Freiburg nicht zu den frei empfangbaren Partien. Für dieses Spiel müssen sich alle Fans auf das Angebot von Sky verlassen. Aktuell bietet Sky ein Jahresabo ab 20 Euro monatlich an.

Alternativ besteht noch die Möglichkeit, das Spiel über die Streaming-Plattform WOW anzusehen, die ebenfalls zu Sky gehört, jedoch ebenfalls ein separates Abonnement erfordert. Alle Infos zur Partie im Überblick:

Spiel: SV Oberachern - SC Freiburg , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Samstag, 13. August 2023

Samstag, 13. August 2023 Uhrzeit : 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Dreisamstadion, Freiburg

Dreisamstadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky und WOW

DFB-Pokal 23/24: SV Oberachern - SC Freiburg live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Falls Sie kein Sky-Abonnement besitzen oder abschließen möchten, bieten wir Ihnen eine kostenlose Alternative: Unseren Live-Ticker. Sie bleiben stets auf dem Laufenden, erhalten aktuelle Informationen zu den Spielen des DFB-Pokals, inklusive Aufstellungen der Mannschaften und Updates zu Toren und Karten. So sind Sie immer live dabei, ohne dafür bezahlen zu müssen.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

SV Oberachern gegen SC Freiburg im DFB-Pokal 23/24: Bilanz und Infos

Der SV Oberachern qualifizierte sich bereits in der vergangenen Saison für den DFB-Pokal und erlitt eine 1:9-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Es war das erste Spiel im DFB-Pokal in der Historie des Teams aus Oberachern. Als südbadischer Pokalsieger hat sich Oberachern dieses Jahr erneut für den DFB-Pokal 23/24 qualifiziert. Gegen den SC Freiburg spielt der Oberligist zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte.

Der SC Freiburg hingegen nimmt als etablierter Bundesligist jedes Jahr am DFB-Pokal teil, letzte Saison spielte das Team sogar in der Europa-League gegen Teams wie Juventus Turin. Während gegen die Italiener im Achtelfinale Schluss war, schaffte es Freiburg die letzten beiden Pokaljahre deutlich weiter, nämlich bis ins Halbfinale und Finale. Beide Spiele verlor das Team aus dem Breisgau gegen den RB Leipzig. Aufgrund des Klassenunterschieds geht der SC Freiburg als klarer Favorit gegen den SV Oberachern ist die 1.Pokalrunde im August.