DFB-Pokal-Übertragung: VfB Lübeck - TSG Hoffenheim live im TV und Stream

Der VfB Lübeck trifft heute auf 1899 Hoffenheim in der 1. Runde des DFB-Pokals 23/24. Alle Infos rund um Übertragung, Termin und einen Live-Ticker finden Sie hier.

Es ist soweit: Die neue Fußballsaison 2023/24 startet im August nicht nur mit der Bundesliga, sondern auch mit dem DFB-Pokal 23/24. In der 1. Runde spielt der VfB Lübeck gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Die TSG blickt auf eine schwierige Saison zurück: Lange Zeit befanden sie sich im Abstiegskampf der Bundesliga, der von einem Trainerwechsel begleitet wurde. Für die kommende Saison 23/24 strebt der Verein eine sportliche Verbesserung an und hat einen Umbruch angekündigt.

Der VfB Lübeck hingegen hat eine sehr erfolgreiche Saison gespielt und diese am Ende mit dem Aufstieg in die 3. Liga gekrönt. Nun gilt es sich in der neuen Liga zu behaupten und an den sportlichen Erfolg weiter anzuknüpfen. Somit erwartet die Zuschauer sicherlich ein spannendes Duell in der 1. Runde des DFB-Pokals.

Im weiteren haben wir alle Infos rund um die DFB-Pokal-Partie VfB Lübeck gegen TSG Hoffenheim: Datum, Uhrzeit und alles zur Übertragung im TV und Stream. Außerdem finden Sie bei uns einen Live-Ticker für das DFB-Pokalspiel, welcher in Echtzeit die wichtigsten Spiel-Highlights liefert.

VfB Lübeck vs. TSG Hoffenheim im DFB-Pokal 23/24: Termin und Anstoßzeit

Nach dem Spielplan des DFB-Pokal 23/24 startet die 1. Runde des DFB-Pokal am Freitag, dem 11. August 2023. Das Spiel zwischen dem VfB und der TSG findet allerdings etwas später statt: Heute am Montag, dem 14. August, wird um 18 Uhr in Lübeck angepfiffen.

Spielort für das Aufeinandertreffen ist die Heimstätte des VfB Lübeck: Das Stadion an der Lohmühle. Die Lohmühle, wie sie von den eigenen Fans auch genannt wird, hat eine Kapazität von 10.800 Plätzen. Das Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim wird mit großer Wahrscheinlichkeit ausverkauft sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Der FC Liverpool hat kurz vor dem Start in die Premiere-League-Saison offenbar nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Das Klopp-Team soll mehr auf den Tisch legen als die Bayern für Harry Kane. Video: dpa

Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal: VfB Lübeck gegen 1899 Hoffenheim heute live im TV und Stream

Wer das DFB-Pokal-Duell zwischen dem VfB Lübeck und der TSG Hoffenheim heute am 14. August live im TV verfolgen möchte, der benötigt einen Zugang zum Pay-TV Anbieter Sky. Der Privatsender hat die Rechte für die Übertragung der DFB-Pokal-Spiele der Saison 23/24. Das Spiel wird somit nicht im Free-TV gezeigt. Nur einige wenige Spiele des DFB-Pokals sind frei empfangbar in der ARD und dem ZDF zu sehen. Mit einem Sky-Abonnement hat man auch Zugriff auf einen Live-Stream zur Partie.

Hier haben wir nochmal alle wichtigen Infos zum DFB-Pokal-Spiel des VfB Lübeck gegen die TSG Hoffenheim zusammengefasst:

Spiel: VfB Lübeck - TSG 1899 Hoffenheim , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: 14. August 2023

14. August 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Stadion an der Lohmühle , Lübeck

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Lübeck - Hoffenheim im DFB-Pokal 23/24: Von Aufstellung bis Ergebnis - alle Infos im Live-Ticker

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, das Spiel VfB Lübeck gegen TSG Hoffenheim sowie alle anderen DFB-Pokal-Spiele in Echtzeit über unseren kostenlosen Live-Ticker zu verfolgen. Mit dem Live-Ticker verpassen Sie kein Tor und bleiben über alle Highlights des Spiels sowie die Aufstellungen und alle weiteren Ergebnisse bestens informiert:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

VfB Lübeck vs. TSG 1899 Hoffenheim: Bilanz und Infos im DFB-Pokal

Die bisher einzige und letzte Partie zwischen dem VfB Lübeck und der TSG Hoffenheim ist bereits 20 Jahre her. Im Viertelfinale des DFB-Pokals der Saison 2003/04 trafen die beiden Vereine aufeinander. Das Pokal-Match endete mit einem 0:1 für den VfB Lübeck, welcher somit ins Halbfinale einzog. Dort verlor das Team dann gegen den SV Werder Bremen mit 2:3 in der Verlängerung.

Verkehrte Welt: Damals spielte Lübeck noch in der 2. Bundesliga und Hoffenheim in der Regionalliga Süd. Heute gehen die Hoffenheimer als etablierter Bundesligist als Favorit in die Partie.