Kovac gibt BVB-Personalupdate und sieht einen RB-Vorteil

Alle Dortmunder haben das intensive 4:1 in der Champions League gegen Athletic Bilbao gut überstanden. «Es ist so weit alles okay. Es ist keiner angeschlagen, keiner hat irgendwelche Beschwerden. Alle waren da und haben das Programm absolviert, was heute anstand», sagte Kovac zwei Tage vor dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Dass die Sachsen im Gegensatz zum BVB in dieser Saison nicht im Europapokal vertreten sind, sei für das Team von Coach Ole Werner «sicher ein großer Vorteil». Auch, weil Werner als neuer RB-Coach so mehr Trainingseinheiten mit seiner Mannschaft hat.

Dortmund geht als Tabellenzweiter in den sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Leipzig liegt auf Rang drei. Der BVB hat saisonübergreifend 13 Partien in Serie nicht verloren. Die bis dato letzte Niederlage gab es am 15. März beim 0:2 in Leipzig. Damals hieß der RB-Trainer noch Marco Rose.