VfB-Stürmer Undav fehlt krank

Nationalstürmer Deniz Undav ist vor dem kommenden Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg krank. Der 28-Jährige fehlte am Dienstag in der Vorbereitung auf die Partie wegen einer Erkältung beim Training, wie ein Sprecher des schwäbischen Fußball-Bundesligisten mitteilte. Auch Jacob Bruun Larsen, der schon beim 2:1 in Dortmund passen musste, und Nikolas Nartey waren erkrankt nicht bei der Einheit dabei. Das Duell mit den Wolfsburgern steigt am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

