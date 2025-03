Kimmich deutet Vertragsverlängerung bei Bayern an

Bei Joshua Kimmich deuten alle Zeichen auf eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern München hin. «Es wird jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall eine Entscheidung geben», sagte Kimmich nach dem 2:0-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen auf die Frage, ob bald sein Verbleib beim Rekordmeister verkündet werde und ergänzte auf Nachfrage: «In die genannte Richtung.»

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hatte auf die Frage nach dem Stand der Vertragsverlängerungen zuvor gesagt: «Wir werden das Ding volley nehmen. So lange ist ein Ball nicht in der Luft.» Kimmich betonte angesprochen auf diese Aussage: «Da will ich mich anschließen in den Worten.» Der 30-Jährige, der seit 2015 für Bayern spielt, erklärte: «Es war natürlich jetzt die letzten Tage schwierig, weil wir auch sehr, sehr viele Spiele hatten. Der Max hat es ja sehr schön gesagt: Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Ball volley noch über die Torlinie bekommen gemeinsam», sagte der 30-Jährige.