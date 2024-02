Eintracht Braunschweig - KSC live im TV und Stream in der 2. Liga: Übertragung und Termin

In der 2. Liga trifft am Samstag der KSC auf Eintracht Braunschweig. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Stream, den Termin und die Anstoßzeit gibt es hier.

In der 2. Bundesliga kommt es am Samstag zur Begegnung zwischen dem KSC und Eintracht Braunschweig. Während der KSC derzeit mit 28 Punkten auf Platz acht in der Tabelle steht, ist Eintracht Braunschweig mit nur 20 Zählern auf dem 17. Rang weit abgeschlagen und akut abstiegsgefährdet. Für das Team von Daniel Scherning wäre ein Sieg gegen den KSC demnach von enormer Bedeutung.

Die Karlsruher wiederum könnten mit einem Triumph über die Niedersachsen vorübergehend mit dem SC Paderborn, Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf gleichziehen - alle drei Vereine haben aktuell 31 Punkte auf dem Konto. Trainiert wird der KSC von Christian Eichner. Seit Februar 2020 steht der 41-Jährige bei den Karlsruhern an der Seitenlinie, damit ist er der dienstälteste Coach in der zweiten Liga.

Wann findet das Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem KSC statt? Wo wird die Partie übertragen und wie kann man sie live verfolgen? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Spiel am Samstag gibt es hier.

Eintracht Braunschweig - KSC: Termin und Anstoßzeit

Das Spiel Eintracht Braunschweig gegen den KSC findet am Samstag, dem 10. Februar 2024 statt. Der Anstoß erfolgt planmäßig um Punkt 13 Uhr. Austragungsort der Partie ist die Heimspielstätte von Eintracht Braunschweig - das Eintracht-Stadion.

BTSV - KSC live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Der Streaming-Dienst Sky übertragt alle 306 Spiele der 2. Liga im Live-Stream als Einzelspiel und in der Konferenz. Darunter fällt folgerichtig auch das Spiel Eintracht Braunschweig gegen den KSC. Im Free-TV gibt es die Begegnung nicht zu sehen, dafür live und in voller Länge bei Sky. Wie bereits erwähnt besteht die Möglichkeit, die Partie entweder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 oder als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 5 anzuschauen.

Ein kostenloser Live-Stream steht für Eintracht Braunschweig - KSC nicht zur Verfügung. Allerdings gibt es die Highlights der Samstagsspiele der 2. Liga für gewöhnlich in der ARD-Sportschau und im ZDF-Sportstudio zu sehen. Darüber hinaus ist es Sky-Kunden möglich, das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem KSC über die Sky Go-App im kostenpflichtigen Online-Stream zu sehen.

Hier noch einmal alle Informationen zur Übertragung des Duells zwischen Eintracht Braunschweig und dem KSC auf einen Blick:

Spiel: Eintracht Braunschweig vs. KSC , 21. Spieltag

vs. , 21. Spieltag Datum: Samstag, 10. Februar 2024

Samstag, 10. Februar 2024 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Eintracht-Stadion , Braunschweig

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Wer weder über ein Sky-Abo verfügt, noch selbst im Stadion anwesend sein kann, dem bleibt immer noch die Option, das Spiel in verschiedenen Karlsruher Bars und Kneipen am Bildschirm zu verfolgen.

Eintracht Braunschweig - KSC in der 2. Liga: Die Bilanz

Bislang standen sich Eintracht Braunschweig und der KSC in 47 Begegnungen gegenüber. Davon konnten die "Löwen" 17 Partien für sich entscheiden, der KSC hat mit 18 Siegen knapp die Nase vorne. Außerdem endeten zwölf Spiele unentschieden. Das Torverhältnis lautet 69:66 zugunsten der Eintracht. Zuletzt duellierten sich die beiden Mannschaften am 27. August 2023. Dabei konnte sich der KSC schlussendlich mit 2:0 durchsetzen.